İSTANBUL, (DHA)- Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 'Bu cesareti gösterdikleri, Üsküdar'ın ve Üsküdarlıların geleceğine dokunmak ve iz bırakmak adına bu kararı aldıkları için kıymetli meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 4 meclis üyesinin AK Parti'ye katılımı dolayısıyla AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda program düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

'HİÇBİR BASKI, TEHDİT VE PAZARLIK İÇERİSİNDE BULUNMADIK'

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tahsin Usta, 4 meclis üyesi adına yaptığı açıklamada, kararlarının Üsküdar'a daha fazla hizmet etme amacı taşıdığını söyledi. Aldıkları kararın kolay olmadığını ifade eden Usta, '4 meclis üyesi arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye katılmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Zor bir dönem geçirdiğimizi biliyoruz. Bizim de vermiş olduğumuz kararın zor bir karar olduğunu biliyoruz' dedi.

Karar sürecine ilişkin herhangi bir baskı veya pazarlığın söz konusu olmadığını vurgulayan Usta, 'Bu kararı verirken meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber şunu özellikle söylemek isterim ki hiçbir baskı altında kalmadık, hiçbir tehdit altında kalmadık ve hiçbir pazarlığın içerisinde bulunmadık. Amacımız Üsküdar'a daha fazla hizmet edebilmek ve bu çatı altında bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle bizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR: ÜSKÜDAR ADINA HEYECANLI VE MUTLUYUZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de 4 meclis üyesinin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Üsküdar'ımız adına heyecanlıyız, mutluyuz' dedi. Yeni katılan meclis üyelerinin farklı alanlarda önemli tecrübelere sahip olduğunu belirten Özdemir, 'Biraz önce ilçe başkanımızın odasında kıymetli meclis üyelerimizle tanıştık. Hayatlarının uzun bir dönemini birçok farklı alanda başarıyla yürütmüş, toplumla bağ kurmuş ve güçlü bir geçmişe sahip isimler. İnşallah meclisteki seçimden sonra ilçemize hep birlikte hizmet etme imkânına sahip olacağız' diye konuştu.

Üsküdar'ın İstanbul açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Özdemir, ilçeyi 'küçük bir İstanbul'un özeti' olarak nitelendirdi. Özdemir, 'Üsküdar, İstanbul'un en kadim, en kıymetli ilçelerinden bir tanesi. İstanbul'un tüm sosyolojisini bir arada toplayan, tüm değerlerini kendi bünyesinde barındıran ve aslında küçük bir İstanbul'un özeti olan ilçemiz. İnşallah yeni dönemde bu katılımlarla birlikte daha da güçlü bir şekilde belediye meclisimizle, belediye yönetimimizle gayret edip çalışıp Üsküdar'ımızın ve Üsküdarlıların beklentisine cevap vereceğiz' ifadelerini kullandı.

'ÜSKÜDAR'IN GELECEĞİNİN HAYALİNİ KURAN BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞACAĞIZ'

Yerel yöneticilik tecrübesine de değinen Özdemir, belediyeciliğin şehrin geleceğine ilişkin bir vizyon ortaya koymayı gerektirdiğini söyledi. Özdemir, şunları kaydetti:

'Ben de belediye başkanlığı yapmış, yerel yöneticilik tecrübesi olan bir kişi olarak ifade etmek isterim ki; Üsküdar'da çocukları, gençleri, hanımefendileri gördüğünüzde onların geleceğine nasıl katkı sunabiliriz diye bir düşünceyi zihninizden geçirmiyorsanız siz orada iyi bir yönetici olamazsınız. Üsküdar'ın çocuklarının ülkenin geleceği adına çok iyi bir noktaya gelebilmesi için bir mücadeleye ortak olamıyorsanız aslında o şehri yönetemiyorsunuz.'

Üsküdar'da ortak akıl ve istişareyle hareket edeceklerini belirten Özdemir, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve ilçenin yerel dinamikleriyle birlikte çalışarak tüm sokaklara ve hanelere hizmet götürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

'BU CESARETİ GÖSTERDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

4 meclis üyesine kararları dolayısıyla teşekkür eden Özdemir, 'Ben bu cesareti gösterdikleri için, Üsküdar için bu kararı aldıkları için, Üsküdar'ın ve Üsküdarlıların geleceğine dokunmak ve iz bırakmak adına bu kararı aldıkları için kıymetli meclis üyelerimize sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kampındaki sözlerini de hatırlatan Özdemir, 'Cumhurbaşkanımız en son Sapanca'da gerçekleştirilen partimizin kampında, 'Biz her birimiz bu kitabın farklı farklı sayfalarıyız. Tek bir ciltte Türkiye kitabıyız, AK Parti kitabıyız' demişti. AK Parti'mizin birliğini oluşturan, farklılıklarıyla bu zenginliğimizi ortaya koyan tüm arkadaşlarımızın ortak gayretiyle AK Parti'miz inşallah hep birlikte daha da güçlü bir geleceğe hazırlanacak' diye konuştu.

Özdemir, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kendi sınırları içerisindeki huzurun yanı sıra bölgesindeki birlik ve beraberliğe de katkı sunan bir konuma ulaştığını söyledi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE MECLİSİ 5 EYLÜL'DE BAŞKAN VEKİLİNİ SEÇECEK

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada 31 Temmuz'da tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimde CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçilmişti. Başkan vekili seçimine ilişkin meclis kararının yargıya taşınmasının ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurmuştu. Karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise 2 Eylül'de yürütmenin durdurulması kararına yönelik itirazı reddetti. Yargı kararının ardından İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Üsküdar Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacağını açıkladı.

4 meclis üyesinin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması ile, Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyor.