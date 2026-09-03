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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol 'Yalan tanıklık' suçundan gözaltına alındı. Daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Demirkol'un, emniyetteki işlemlerinin ardından, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

İSTANBUL,(DHA)- Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol 'Yalan tanıklık' suçundan gözaltına alındı.

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