İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ'ın yeni transferi Ümit Akdağ, Asbaşkan ve icra kurulu başkanı Murat Kılıç ile bir araya geldi. Bu buluşmada Ümit Akdağ, siyah-beyazlı ekipte giyeceği 50 numaralı formayla poz verdi.

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ümit Akdağ, dün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmişti. 22 yaşındaki futbolcu, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra bugün takımla birlikte antrenmanda da yer aldı. Bugün Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Tüpraş Stadyumu'nda yeni transfer Ümit Akdağ ile bir araya geldi. Kılıç, kulübe önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını aktardığı Ümit Akdağ'a, Beşiktaş formasıyla başarılar diledi. Öte yandan Ümit Akdağ, Beşiktaş'ta 50 numaralı formayı giyecek.