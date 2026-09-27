ANKARA, (DHA)- ASELSAN, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında TEKNOFEST Şanlıurfa'da ileri teknoloji ürün ve çözümlerini gençler ve meraklılarla buluşturacak. Savunma sistemlerinden çocuklara yönelik deneyim alanlarına, yarışmalardan festival güvenliğine uzanan geniş katılımıyla ASELSAN, yarım asrı aşan mühendislik birikimini festival ziyaretçilerinin ilgisine sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; TEKNOFEST'in paydaşları arasında yer alan ASELSAN, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da gençler ve teknoloji meraklılarıyla buluşacak. Etkinlik boyunca ileri teknoloji çözümlerini sergileyecek olan ASELSAN, çocuklar ve gençler için hazırlanan deneyim bölümleriyle ziyaretçilere keyifli bir keşif yolculuğu sunacak. ASELSAN, gökyüzünden kara platformlarına, denizlerin derinliklerinden hassas güdüm sistemlerine uzanan geniş ürün ailesini ziyaretçileriyle buluşturacak. Stantta; TULGAR, ASELFLIR 600, LGK, HGK, TOLUN, KILIÇ ve DERİNGÖZ sistemleri yer alacak. ÇELİKKUBBE Dijital Alanı, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisini yakından tanıma imkanı sağlayacak.

Açık sergi bölümünde ise; HİSAR, GÖKBERK, GÜRZ, KORKUT, YENER, EJDERHA ve GÖKALP sistemleri ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Böylece farklı tehditlere karşı geliştirilen milli savunma kabiliyetleri ziyaretçiler tarafından bir arada incelenebilecek.

'TEKNO MACERA' ETKİNLİKLERİ ÇOCUKLARA HİTAP EDECEK

ASELSAN'ın çocuklarda bilim ve keşif merakını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Tekno Macera, 500 metrekarelik bölümüyle etkinliğin dikkat çeken durakları arasında yer alacak. Göbeklitepe temalı bölümde çocuklar, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle doğrudan etkileşim kurarak öğrenecek ve keşfedecek. Çocuklukta merakla başlayan keşif yolculuğu, TEKNOFEST yarışmalarında gençlerin projeleriyle üretime dönüşecek. Genç yarışmacılar, fikirlerini somut çalışmalara dönüştürürken gerçek problemlere yanıt arayacak ve mühendislik süreçlerini uçtan uca tecrübe etme fırsatı yakalayacak.

ASELSAN, destek verdiği yarışmalarla gençlerin yetkinliklerini geliştirmelerine olanak sağlayacak. Diğer yandan, milli imkanlarla geliştirilen güvenlik sistemleri, TEKNOFEST Şanlıurfa'da ziyaretçilerin güvenliği için aktif görev üstlenecek. Uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli kameralarla organizasyon sahası etkin biçimde izlenecek, elde edilen görüntüler anlık olarak TEKNOFEST Güvenlik Merkezi'ne aktarılacak. ASELSAN, TEKNOFEST kapsamında çok sayıda yarışmanın da yürütücülüğünü yaptı. Havacılıkta Yapay Zeka ve Elektronik Harp Yarışmaları Diyarbakır'da pek çok yetenekli genci bir araya getirdi. TEKNOFEST heyecanı Mardin'e de taşındı. Mardin'de gerçekleştirilen 'İnsansız Kara Araçları' yarışmasında üniversiteli gençlerin geliştirdiği sistemler izleyenlerin dikkatini çekti.

AKYOL: ÇOCUKLARA KEŞFETME CESARETİ KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, çocukların bilim ve mühendislikle erken yaşta kurduğu bağın Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Akyol, 'Ürünlerimizle ilk kez karşılaşan bir çocuğun gözündeki merak, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Ürettiğimiz bir sistemi ilgiyle inceleyen, nasıl çalıştığını soran her çocukta yarının mühendisini, araştırmacısını ve öncüsünü görüyoruz. Tekno Macera ile çocuklarımızın merak duygusunu beslemek, onlara soru sorma ve keşfetme cesareti kazandırmak istiyoruz. Çünkü büyük atılımların ilk adımı, çoğu zaman küçük yaşta sorulan basit bir 'neden?' ya da 'nasıl?' sorusuyla başlıyor. Şanlıurfa, insanlığın geçmişine dair bildiklerimizi değiştiren keşiflere ev sahipliği yapıyor. Göbeklitepe geçmişe bakışımızı nasıl değiştirdiyse, gençlerimizin fikirleri de yarına bakışımızı benzer biçimde değiştirecek. Tarihin yeniden okunduğu bu topraklarda geleceği de yine bu toprakların gençleri yazacak. ASELSAN olarak bilgi birikimimizle, mühendislik gücümüzle ve tecrübemizle onların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi. (DHA)