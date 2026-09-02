Türk Telekom Ar-Ge çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor

İZMİR, (DHA)- TÜRK Telekom, 'Teknolojiyi tüketen değil üreten Türkiye' vizyonuna katkı sunma hedefi doğrultusunda yerli Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Türk Telekom, grup şirketi Argela ile geliştirdiği Netsia BB Suite'in (Yazılım Tabanlı Genişbant Erişim Çözümü/SEBA) hane erişiminde 1,5 milyonu aştığı bildirildi. Çözümün geliştirme, sistem entegrasyonu ve doğrulama çalışmaları Argela'nın İzmir'deki teknoloji merkezinde Türk mühendisler tarafından sürdürülüyor.

Türk Telekom ve grup şirketi Argela tarafından geliştirilen Netsia BB Suite, açık kaynak kodlu ve bulut tabanlı yapısıyla farklı üreticilere ait donanımlarla çalışabiliyor. Fiber şebekelerde kullanılan çözümle yeni servislerin daha hızlı devreye alınması, dışa bağımlılığın azaltılması ve kaynak kullanımının optimize edilmesi hedefleniyor. Hane erişimi 1,5 milyonu aşan Netsia BB Suite, NetworkX Awards 2025'te 'Outstanding Multi-Gigabit Fibre Access Innovation' (Multi Gigabit Fiber Erişimde Üstün İnovasyon) kategorisinde birincilik ödülü aldı.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİ KÜRESEL ARENADA BAŞARIYLA TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Argela'nın İzmir'deki teknoloji merkezini ziyaret eden Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 'Türk Telekom olarak milli teknoloji geliştirme vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi yalnızca teknolojiyi tüketen değil, küresel standartları belirleyen, üreten ve dünyaya sunan bir teknoloji üssü haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Yerli imkanlarla geliştirdiğimiz SEBA tabanlı Netsia BB Suite çözümümüzün 1,5 milyon haneyi aşması, Türk mühendisliğinin dünya telekomünikasyon ekosisteminde ulaştığı üstün seviyeyi açıkça ortaya koyuyor. Bu başarı, Türkiye'nin geleceğine yaptığımız istikrarlı yatırımların ve milli mühendislik gücümüzün en büyük kanıtı. Son iki yıldır milli patent başvurusunda liderliğimiz sürerken, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojilerinde sahip olduğumuz 70'in üzerindeki uluslararası patentle yerli Ar-Ge gücümüzü küresel ölçekte tescilledik. SEBA Netsia BB Suite, RIC ve uydu bağımsız 5G senkronizasyonu gibi yerli çözümlerimizle dışa bağımlılığı azaltıyor, kendi kendine yeten bir Türkiye vizyonuyla milli teknoloji hamlemizi dünya pazarlarında gururla temsil etmeyi sürdürüyoruz. Ülkemizin teknoloji üreten, ihraç eden bir güç olma yolculuğunda teknoloji birikimimiz ve mühendislik kabiliyetimizle öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz' dedi.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

'Bulut bilişim teknolojileriyle sanal sunucular üzerinde çalışan çözüm; donanım yatırım maliyetlerini azaltırken, farklı üreticilere ait sistemlerin aynı platformda birlikte çalışabilmesine olanak tanıyor. Ayrıştırılmış (disaggregated) şebeke yaklaşımıyla operatörlere geleceğe hazır bir dönüşüm zemini hazırlayan Netsia BB Suite, Türk Telekom'un 2030 hedefleri doğrultusunda hem yeni kurulan fiber hatlarda hem de mevcut altyapıların modernizasyonunda stratejik bir rol üstleniyor. Türk Telekom, Netsia BB Suite çözümünün kapsama alanını önümüzdeki dönemde stratejik yatırımlarla daha da genişletmeyi hedefliyor.'