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Akşam saatlerinde Tunceli semalarında ışık hüzmesi belirdi. Kentin birçok noktasından görülen ışık, kısa sürede gökyüzünde belirgin bir parlaklık oluşturdu. Bu sırada Tunceli-Pülümür kara yolunda seyir halindeki araçta bulunan Çağlar Kahraman, gökyüzündeki ışığı fark ederek cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de akşam saatlerinde kentin birçok noktasından görülen ışık hüzmesi, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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