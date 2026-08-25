ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 0,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 0,4 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında azalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında azalarak 110,1 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 oranında azalarak 83,1 değerini aldı. (DHA)