Bunlar da ilginizi çekebilir

Haydar Liman, Marmara Denizi'nde böyle bir karşılaşmayı beklemediğini belirterek yaşadığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığını söyledi. (DHA)

Tekirdağ'da yaşayan Haydar Liman, jet ski ile Marmara Denizi'nde gezintiye çıktı. Liman, denize açıldıktan sonra iki yunus gördü. Denizin üzerinde hızla ilerleyen yunuslar, bir süre jet skinin yanında yüzdü. Yunusların zaman zaman jet skiye oldukça yaklaşması renkli görüntüler oluşturdu. Yunuslar bir süre sonra uzaklaşarak gözden kaybolurken, yaşananlar anbean görüntülendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.