ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarına yaptırmayı planladığı zafer takının, insansız hava araçları, keskin nişancılar ve mühimmat barındıracak 'üst düzey bir askeri kompleks' olacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Washington'da inşa edilmesi planlanan zafer takına ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, Arlington Anıt Köprüsü'nün bitişiğine inşa edilecek zafer takının, ABD ordusunun 'yoğun talebi üzerine' ve 'ulusal güvenlik gerekçesiyle' daha kapsamlı bir projeye dönüştürülmesini kabul ettiğini duyurdu.

Projenin, aslında Amerikan İç Savaşı döneminden bu yana planlandığını belirten Trump, yapının Arlington Ulusal Mezarlığı yakınında 'üst düzey bir askeri kompleks şeklinde' inşa edileceğini kaydetti. Zafer takının çeşitli noktalarında, çok sayıda insansız hava aracının (İHA), keskin nişancının ve mühimmatın barındırılıp konuşlandırılacağını ve bunların hızlı kullanımına olanak sağlanacağını aktaran Trump, 'Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tesis olmayacak. 59 büyük şehir ve başkent arasında, zafer takına sahip olmayan tek şehir Washington DC'dir. Ancak şimdi sahip olacak ve bunların en büyüğü olacak' ifadelerini kullandı.