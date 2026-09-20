ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zeka ekibi oluşturduğunu belirterek, 'Ekibin başına 'Yapay Zeka Çarı' atayacağım' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zeka teknolojisinde dünyanın daima ilk sırasında kalmak için 'Yüksek IQ sahibi bir yapay zeka çarı' atayacağını bildirdi. Yapay zekanın, bir sonraki sanayi devrimi veya internet çağı niteliğinde olduğunu kaydeden Turmp, 'Ancak çok daha büyük ve etkili olacak, muhtemelen ülkemizin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 25'i kadar bir büyüklüğe ulaşacaktır. ABD, bu yarışta Çin dahil diğer ülkelerin önünde ve bu durumu korumaya kararlıyım. Bu inanılmaz sektörün büyümesini hiçbir şekilde engellemeyecek ya da sekteye uğratmayacağız. Aksine büyürken ona sahip çıkacağız, destek olacak ve onu takip edeceğiz. Bu amaçla ilk dönemimde kurduğum ve muazzam bir başarıya imza atan Uzay Kuvvetleri'ne (Space Force) benzer şekilde bir yapay zeka gücü (AI Force) oluşturuyorum' ifadelerini kullandı.

Trump, yıllar boyunca, Rusya, Ukrayna, azil süreci, küresel ısınma ve erkeklerin kadın sporlarında yer alması gibi konularla gündemin meşgul edildiğini vurgulayarak, Demokratların şimdi de yapay zeka çalışmalarını yok etme girişimini devreye soktuklarını ileri sürdü. ABD Başkanı olarak bunlara seyirci kalmayacağını aktaran Trump, 'Tıpkı çok daha geniş bir şüphe alanını kapsadığı için 'küresel ısınma' terimini 'iklim değişikliği' olarak değiştirmeleri gibi şimdi de doğrudan yapay zekayı hedef alıyorlar' değerlendirmesinde bulundu.