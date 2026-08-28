Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ'de polisin yaptığı denetimde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, aracı ise 60 gün trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haksız rekabete ve trafik güvenliğinin ihlaline yol açan korsan taşımacılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında takibe alınarak durdurulan araçla korsan taşımacılık yapıldığı belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 100 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine 30 gün süreyle el konulup aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi. (DHA)