ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını belirterek, 'Hürmüz Boğazı neredeyse tamamen kontrolümüz altında' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamadığını bildirdi. İran'ın, değersiz gördüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasını umursamadığını kaydeden Trump, 'Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum. İran kaçınılmaz sona doğru ilerliyor. İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?' ifadelerini kullandı.