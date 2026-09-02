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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine karşı başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. Saldırı dalgasının tamamlandığı belirtilen açıklamada, saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri personelinin faaliyet gösterdiği de bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Gece çalışmalar devam edecek / Metin eklendi

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