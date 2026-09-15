İSTANBUL,(DHA) - TRENDYOL Tech tarafından 26 Eylül'de gerçekleştirilecek 'AI/ML Summit: AI at Scale', sektör profesyonellerini Trendyol Maslak Kampüsü'nde bir araya getireceğini duyurdu. Zirvede yapay zeka ajanlarından LLM altyapılarına, makine öğrenmesi süreçlerinden e-ticarette yapay zeka dönüşümüne kadar ölçeklenebilir AI ve ML uygulamaları ele alınacağını açıkladı.

Trendyol, yapay zeka ve makine öğrenmesi alanındaki çalışmalarını teknolojiler, uygulamalar ve bilgi paylaşımıyla devam edeceğini belirtti. Trendyol Tech, yapay zekanın fikir aşamasından gerçek iş sonuçlarına uzanan dönüşümünü ele almak üzere 26 Eylül'de 'AI/ML Summit: AI at Scale' (Yapay Zeka/Makine Öğrenimi Zirvesi: Ölçeklenebilir Yapay Zeka ) zirvesini düzenleyeceğini duyurdu.

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan ve Trendyol CTO'su Cenk Çivici'nin 'Trendyol - AI at Scale' başlıklı açılış konuşmasıyla başlayacak zirve, 450'den fazla mühendis, veri bilimci, akademisyen, ürün lideri ve yapay zeka uzmanını bir araya getirecek.

Trendyol tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Etkinlikte yapay zeka ajanları, yazılım geliştirme süreçlerinde otomasyon, büyük dil modellerinin kurumsal kullanımı ve uçtan uca makine öğrenmesi sistemleri olmak üzere dört ana başlık ele alınacak. Zirvede, Trendyol Tech'in mühendislik ve veri bilimi ekiplerinden 10'dan fazla uzman; yapay zekanın yazılım geliştirmeden arama ve öneri sistemlerine, talep tahmininden rota optimizasyonuna kadar farklı iş süreçlerinde nasıl kullanıldığını gerçek uygulama örnekleri üzerinden paylaşacak.

'Etkinlik programında ayrıca yapay zeka destekli sistemlerin e-ticaretin uçtan uca dönüşümündeki rolü de tartışılacak. Siber güvenlik, yazılım mühendisliği, veri bilimi, ürün ve kullanıcı deneyimi perspektiflerini bir araya getirecek oturumlarda, yapay zeka destekli çalışma modellerinden daha otonom agentic sistemlere geçiş değerlendirilecek. AI/ML Summit: AI at Scale'a katılmak isteyen teknoloji profesyonelleri, 18 Eylül saat 12:00'ye kadar etkinlik sayfası üzerinden başvuruda bulunabilecek.'