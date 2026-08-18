ANKARA, (DHA)- TRENDYOL, Ankaralı satıcıların e-ihracat performansına ilişkin verilerini paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkentten gerçekleştirilen e-ihracatta Romanya, Suudi Arabistan ve Yunanistan ilk üç sırada yer alırken, yurt dışına en çok tekstil ürünleri ve ayakkabı gönderiliyor. Ankara'dan son bir yılda yurt dışına 1,3 milyonu aşkın sipariş gönderilirken, e-ihracatta Doğu Avrupa ve Körfez ülkeleri öne çıkıyor. Ankaralı üreticilerin ise Türkiye'de sekiz ayrı kategoride lider konumda yer aldığı aktarıldı.

Trendyol verilerine göre, Ankaralı üretici ve satıcıların yurt içinin yanı sıra uluslararası pazarlarda da geniş bir müşteri kitlesine ulaştığı belirtildi. Ankara'da Trendyol satıcılarının yüzde 67'sinin aktif olarak yurt dışına ürün gönderdiği kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Ankara'dan son bir yılda yurt dışından gelen 1,3 milyonu aşkın sipariş karşılanırken, satışların Doğu Avrupa ve Körfez ülkelerinde yoğunlaştığı ifade edildi. Ankaralı üreticilerin Trendyol üzerinden en fazla e-ihracat yaptığı ülkeler Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Azerbaycan, Çekya, Kuveyt, Katar ve Macaristan oldu.

Başkentli satıcıların e-ihracatta en çok tekstil, hazır giyim ve ayakkabı ürünlerine yönelik sipariş aldığı kaydedildi. E-ihracatta en çok talep gören ürünler ise spor çorap, pantolon, alt-üst takım, omuz çantası, çorap, termal giyim ve içlik, pijama takımı, sneaker ayakkabı, kazak ve tişört olarak sıralandı.

'DİJİTAL PAZARLARDA DA KARŞILIĞINI BULUYOR'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın üretim gücünün dijital pazarlarda da karşılık bulduğunu belirterek, e-ihracatın yerli üreticiler ve KOBİ'lerin küresel pazarlara açılmasını kolaylaştırdığını söyledi. Baran, 'E-ihracat sayesinde Ankaralı firmalarımız dünyanın dört bir yanındaki müşterilere doğrudan ulaşabiliyor. E-ticaret ve e-ihracat, sadece satış kanalı değil, aynı zamanda markalaşmanın ve sürdürülebilir büyümenin de anahtarı' dedi. Baran, küresel ticaretin hızla dijitalleştiğini belirterek, firmaların bu dönüşüme ayak uydurmasının zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

'YENİ PAZARLARA ULAŞMANIN ETKİLİ YOLLARINDAN'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise Ankara'nın güçlü sanayi altyapısı, yüksek teknoloji üretim kapasitesi ve nitelikli insan kaynağının e-ihracata yansıdığını belirtti. Ardıç, 'E-ihracat, firmalarımızın coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara ve milyonlarca tüketiciye ulaşmasının en etkili yollarından biri haline geldi' diye konuştu. Ardıç, hedeflerinin yenilikçi ve yüksek katma değerli ürünleri Ankara'daki markalar aracılığıyla dünyanın farklı ülkelerine ulaştırmak olduğunu söyledi.

ANKARA 8 KATEGORİDE İLK SIRADA

Trendyol verilerine göre Ankara, yurt içindeki satışlarda da bazı kategorilerde Türkiye'nin tedarik merkezi konumunda bulunuyor. Başkent; tablet kılıfı, akıllı saat kordonu, davetiye, akıllı saat ekran koruyucu, tablet ekran koruyucu ve ayakkabı bağcığı kategorilerinde Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

Ankara'nın tablet kılıfı ve davetiye kategorilerindeki payı yüzde 87, tablet ekran koruyucudaki payı yüzde 73, akıllı saat ekran koruyucudaki payı yüzde 58, ayakkabı bağcığındaki payı yüzde 57, akıllı saat kordonlarındaki payı ise yüzde 56 oldu.

EĞİTİM ÜRÜNLERİNDE DE ÖNE ÇIKIYOR

Ankara'daki Trendyol satıcıları eğitim ürünlerinde de Türkiye genelindeki talebin önemli bölümünü karşıladı. Ankaralı satıcılar, sınav hazırlık seti talebinin yüzde 63'ünden fazlasını karşılarken, son bir yılda 7,5 milyondan fazla ürünü müşterilere ulaştırdı.

Aynı dönemde Ankara'dan 1,4 milyondan fazla ders ve yardımcı kitap ile 1,2 milyondan fazla aktivite ve eğitici kitap gönderildi. Puzzle kategorisindeki Türkiye geneli satışların yaklaşık yüzde 57'si de Ankara'daki satıcılardan karşılandı. Ankara'daki satıcılardan en fazla sipariş veren iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep olarak sıralandı.