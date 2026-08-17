İSTANBUL (DHA)- MEDİAMARKT Türkiye'nin temmuz ayına ilişkin şehir bazlı satış verilerine göre, teknoloji alışverişlerinde akıllı telefonlar en çok tercih edilen ürün oldu. Akıllı telefonları kulaklık ve buharlı ütüler takip ederken, yaz sıcaklarının etkisiyle bazı illerde pervane ve kule tipi vantilatörlerin de en çok satılan ilk 3 ürün arasında yer aldığı kaydedildi.

Platformun temmuz ayı satış verilerine göre akıllı telefonlar zirvedeki yerini korurken, kulaklıklar ve buharlı ütüler tüketicilerin en çok tercih ettiği teknolojik ürünler arasında yer aldı.

Şehir bazlı adetsel bazda en çok satılan ilk üç ürün incelendiğinde akıllı telefonlar açık ara öne çıkarken, onları kulaklıklar ve buharlı ütüler takip etti. Tabletler, tablet kalemleri ve hafıza kartlarının da üst sıralarda yer alması, tüketicilerin akıllı telefonların yanı sıra mobil deneyimi tamamlayan ekosistem ürünlerine yönelik ilgisinin de devam ettiğini gösterdi.

YAZ SICAKLARI VE BÖLGESEL İHTİYAÇLAR TEKNOLOJİ ALIŞVERİŞİNE YANSIDI

Şehir bazlı satış verileri, tüketici ihtiyaçlarının bölgesel olarak farklılaştığını da ortaya koydu. Antalya'da kulaklıklar en çok tercih edilen ürünler arasında öne çıkarken, sıcak havaların etkisiyle Aydın, Gaziantep, Tekirdağ ve Diyarbakır gibi birçok ilde pervane ve kule tipi vantilatörler ilk üçe girdi. Bazı şehirlerde tost makinesi, su sebili, akım korumalı priz ve şarjlı diş fırçası gibi ürünlerin ilk üçte yer alması, mevsimsel ihtiyaçların ve günlük yaşam alışkanlıklarının teknoloji alışverişlerine de yansıdığını gösterdi.