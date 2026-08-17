İSTANBUL, (DHA)- BAŞKENT EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ'ın, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı drone destekli denetimler, dijital şebeke teknolojileri ve kapsamlı önleyici bakım çalışmalarıyla enerji nakil hatlarında olası riskleri azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 2026 yılında ormanlardan geçen yaklaşık 348 bin direği drone teknolojisiyle kontrol ederek olası riskleri henüz yangına dönüşmeden tespit etmeyi hedefliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada 'Enerjisa Dağıtım Şirketleri, enerji nakil hatlarının geçtiği ormanlık alanları yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve uzaktan analiz imkanı sağlayan drone teknolojisiyle düzenli olarak izliyor. 2026 yılı planlaması kapsamında Toroslar EDAŞ bölgesinde yaklaşık 173 bin, AYEDAŞ bölgesinde ise 12 bin direğin drone ile kontrol edilmesi planlanırken, Başkent EDAŞ'ta da ormanlık alanlardan geçen 163 bin adet direk periyodik drone denetimleriyle takip ediliyor. Drone görüntüleri sayesinde ağaç temasları, iletken sarkmaları, kırık ekipmanlar ve yangın riski oluşturabilecek diğer unsurlar arızaya dönüşmeden tespit edilerek bakım ekiplerine hızla aktarılıyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri bugün 141 drone ve 393 İHA-1 sertifikalı operatör ile bu çalışmaları yürütürken, drone teknolojisini SCADA ve uzaktan kumandalı şebeke sistemleriyle entegre kullanarak riskli bölgelerde hızlı müdahale imkanı sağlıyor' denildi.

ŞEBEKE GÜVENLİĞİ YIL BOYUNCA SÜRDÜRÜLEN BAKIM ÇALIŞMALARIYLA DESTEKLENİYOR

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

'Enerjisa Dağıtım Şirketleri, drone destekli denetimlerin yanı sıra yıl boyunca yürüttüğü önleyici bakım çalışmalarıyla da orman yangını riskini azaltmaya yönelik kapsamlı uygulamalar gerçekleştiriyor.

2026 yılı programı kapsamında Toroslar EDAŞ'ta 3.858 kilometre ağaç budama, 3.191 kilometre koridor açma ve 678 kilometre alpek iletken dönüşümü, Başkent EDAŞ'ta 4.829 kilometre ağaç budama ile 1.812 kilometre koridor açma çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken; AYEDAŞ'ta ise 548,92 km hattın bakımları tamamlanmıştır. Öte yandan Başkent EDAŞ'ta ormanlık alanlardaki mevcut porselen izolatörlerin silikon izolatörlere dönüştürülmesine yönelik 600 milyon TL'lik yatırım programı da tamamlandı. Program kapsamında 23.150 direkte izolatör değişimi ve izolasyon uygulaması gerçekleştirilirken, 650 yangın önleme tesisinin imalatı da tamamlandı.

Bakım çalışmaları yalnızca şebeke altı bitki temizliğiyle sınırlı kalmıyor. Enerji nakil hatlarında kıvılcım oluşma riskini azaltmak amacıyla alpek ve izolatör dönüşümleri gerçekleştirilirken, direk izolasyonları, izolasyon çemberi uygulamaları ve ayırıcı direk diplerinin betonlanması (yangın önleme tesisi imalatı) da sürdürülüyor. Toroslar EDAŞ'ta bugüne kadar 1.732 direk izole edilirken, 4.864 direk arasında izolasyon çemberi montajı ve 533 ayırıcı direkte yangın önleme tesisi tamamlandı. AYEDAŞ'ta 127, Başkent EDAŞ'ta ise Haziran 2026 itibarıyla 47.632 adet direk ile 6.311 kilometrelik hattın Seviye-1 bakım çalışmaları tamamlanmıştır. Tüm bu çalışmalar, Orman Bölge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri ve valiliklerle kurulan koordinasyon kapsamında planlı olarak gerçekleştiriliyor.'

'TEKNOLOJİYLE YALNIZCA ARIZALARI DEĞİL, RİSKLERİ DE YÖNETİYORUZ'

Enerjisa Enerji CEO'su ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci konuyla ilgili değerlendirmesinde 'Elektrik dağıtım hizmetinde önceliğimiz kullanıcılarımıza güvenli, kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak. Bu doğrultuda yalnızca arızalara müdahale eden değil, riskleri önceden tespit ederek önlem alan bir anlayışla çalışıyoruz. Drone teknolojisi ve dijital şebeke uygulamalarımızı yıl boyunca sürdürdüğümüz önleyici bakım faaliyetleriyle destekleyerek özellikle ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarımızı sürekli izliyor, olası riskleri henüz oluşmadan tespit ederek gerekli müdahaleleri planlıyoruz. Enerji altyapımızı daha güvenli, daha dayanıklı ve geleceğe hazır hale getirmek için teknoloji yatırımlarımızı ve önleyici bakım çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.