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Kayserispor, ilk 5 haftada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 10 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. (DHA)

1'inci ligde ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve 4'üncü haftada sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak ilk mağlubiyetini alan Metro Holding Kayserispor, dün de ligin 5'inci haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük deplasmanında son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda oyunculara dünkü mücadele sonrası 1 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi yarın kulüp tesislerinde toplanarak 7 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de karşılaşacağı Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

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