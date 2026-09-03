Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- OKÇULAR Vakfı öncülüğünde İstanbul'da başlatılan 'Okçuluk Benim Sporum Projesi', Tokat'a taşındı. İmzalanan iş birliği protokolü ile ilk aşamada 16 okulda 600 öğrencinin okçuluk eğitimi alması hedefleniyor.

Okçular Vakfı tarafından yürütülen ve İstanbul Valiliği himayesinde ilk kez İstanbul'da uygulanan 'Okçuluk Benim Sporum Projesi', kente taşındı. Projenin Tokat etabı için düzenlenen protokol imza törenine; Tokat Valisi Abdullah Köklü, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Tokat İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eger, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı katıldı.

ÇALIŞMALAR 7 İLÇEDE YÜRÜTÜLECEK

Projenin Tokat ayağında merkez dahil 7 ilçede çalışmalar yürütülecek. İlk aşamada belirlenen 16 okulda toplam 600 öğrenci okçuluk sporuyla buluşturulacak. Planlama doğrultusunda 10 okulda geleneksel Türk okçuluğu, 6 okulda ise olimpik okçuluk eğitimleri verilecek. İlerleyen dönemde projenin kent genelindeki tüm ilçelere yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

GÜNEŞLİ ÇOCUK AKADEMİSİ HİZMETE AÇILDI

Program kapsamında ayrıca, Tokat İl Müftülüğü bünyesinde 4-6 yaş grubu çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi verilmesi amacıyla oluşturulan Güneşli Çocuk Akademisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Akademinin açılış programında, okçuluk sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Etkinlik, 4-6 yaş grubu öğrencilerin sunduğu mehteran gösterisi ve protokol üyelerinin katıldığı programın ardından tamamlandı. (DHA)