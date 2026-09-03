Uğur GÜLBOY / KIBRIS, (DHA)- SPOR basınının önde gelen temsilcileri, Türk futbolunun unutulmaz isimleri ve influencer'lar, Kuzey Kıbrıs'ın İskele bölgesinde SPOINT Construction tarafından geliştirilen Spoint Vivamore'da buluştu.

SPOINT Construction Yönetim Kurulu Başkanı, Galatasaray Spor Kulübü Üyesi ve Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Memiç'in ev sahipliğinde düzenlenen üç günlük programda konuklar, Spoint Vivamore'un proje alanını, satış ofisini ve örnek dairelerini inceleme fırsatı buldu. Program boyunca ayak tenisi, happy hour ve çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirilirken, katılımcılar aynı zamanda Kıbrıs'ın doğal güzelliklerini yakından deneyimledi.

Etkinlik kapsamında konuklara Spoint VivaMore'un mimari yaklaşımı, sosyal olanakları ve yaşam konsepti hakkında bilgi verildi. Yapımı devam eden proje alanını gezen katılımcılar, satış ofisi ve örnek daireleri ziyaret ederek projeyi yerinde tanıma fırsatı buldu. Akdeniz'in doğal atmosferi ile spor ve sosyal yaşamın bir araya geldiği programda, konuklar proje alanındaki incelemelerinin yanı sıra İskele'nin temiz havasını, sakinliğini, denizini ve kumsallarını deneyimledi.

SPOR VE SOSYAL YAŞAM BİR ARADA

Programın sosyal bölümünde düzenlenen ayak tenisi etkinliği, spor dünyasından isimleri bir araya getirirken, katılımcılara rekabetin ve takım ruhunun öne çıktığı keyifli anlar yaşattı. Üç gün boyunca deniz, spor ve sosyal aktivitelerin bir arada olduğu program, konuklara Kıbrıs'ın doğal güzelliklerini ve yaşam atmosferini yakından deneyimleme imkanı sundu. Etkinliğe Fırat Aydınus, Mehmet Aurelio, İbrahim Yattara, Engin Baytar, Emre Toraman, Evren Nuri Turhan, Erkan Özbey, Mustafa Koray Avcı, Cihan Haspolatlı, Halil Mutlu, Orkun Uşak, Ümit Karalar, Berk İlter ve Hale Güney'in yanı sıra spor basınının temsilcileri katıldı.

ÜNAL MEMİÇ: KIBRIS'A DEĞER KATMAYA GELDİK

Proje hakkında bilgiler veren SPOINT Construction Yönetim Kurulu Başkanı, Galatasaray Spor Kulübü Üyesi ve Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Memiç, 'Projemiz, Kıbrıs İskele bölgesinde, 41 dönüm üzerine kurulmuş, 73 bin metrekare inşaat alanı olan, bin 159 daireden oluşan bir inşaat projesidir. Kendimize ait özel plaj alanımız var. İsmimizden de anlaşılacağı gibi, 'Spoint VivaMore', Kıbrıs için daha fazlası diyoruz. Bu daha fazlası için neler var derseniz; bir konsiyerj hizmeti var, bir yönetim planı var, akabinde daire satın alan müşterilerimizin kiralayabilecekleri bir sistem var. Bir kiralama firmasıyla da çalışıyoruz. Dolayısıyla Kıbrıs'a değer katmaya, daha fazlasını yapmaya geldik. Türkiye'deki tecrübemizi, inşaatta kullandığımız hem malzeme hem kalitemizi, aynı zamanda inşaat hızımızı Kıbrıs'a taşımaya geldik. Daha önce örnekleri var. Birçok proje var. Ama ilk defa bir Türk müteahhit, bu denli büyük bir projeyle adaya geldi. SPOINT VivaMore projesinde dairelerin mobilya ürünleri, markanın Türkiye'deki kendi fabrikasında üretilmektedir' dedi.