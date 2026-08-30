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Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu ile Malinovsky kadroda yer almadı.

Tortum'da 136'ncısı düzenlenen güreşlerin başpehlivanı Fatih Yaşarlı oldu

Trabzonspor'un 20 kişiden oluşan Amedspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı;

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Amedspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Diyarbakır'a gitti.

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