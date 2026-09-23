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Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 1'i cep telefonunu kırmaya çalışırken yakalandı, 2'si ise girdikleri mısır tarlasında dronla takip edildi. Şüpheliler, kısa süren takibin ardından yakalandı. Adreslerdeki aramalarda da 16 cep telefonu, 3 sim kart, 40 gram esrar, 30 uyuşturucu hap, polis rozeti, 5 sahte adli doküman, kelepçe ve dürbün ele geçirildi.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken mısır tarlasında dronla takip edilip yakalandı.

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