Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de bu yıl 5'inci kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Tarihe Saygı Anı Dalışı' ve 'Yelken Sürüşü' gerçekleştirildi.

Çanakkale, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında deniz sporları ve su altı deneyimini tarihi atmosferle buluşturan özel etkinliklerden birine ev sahipliği yaptı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Tarihe Saygı Anı Dalışı' ve 'Yelken Sürüşü'nde, çocuklar ve gençler, kentin tarihi ve kültürel mirasıyla deniz sporlarını bir arada deneyimleme fırsatı sundu.

Şehirde çok özel bir gün yaşandığını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 'Tarihi Alan Başkanlığı olarak bugün denizin altında mavi bir yolculuk yapmaya karar verdik. 460 civarında misafirimizi dalış yaptıracağız. İlk defa suyun altında bir anı dalışı, bir saygı dalışı yapmış olacaklar. Daha sonra yaklaşık 250 kişi yelken sürüşü yapmış olacak. Çanakkale, bir deniz memleketi. Denizin bugüne kadar tarih boyunca en iyi kullanıldığı ve çok iyi denizcilerin, çok iyi su sporcuların yetiştirildiği bir yer. Gelibolu Sualtı Parkı da artık dünyada çok tanınan ve bilinen bir yer haline geldi. O yüzden vatandaşlarımızı suya ve su sporlarını özendirmek için Tarihi Alan Başkanlığı olarak böyle bir aktivite yapma kararı aldık' ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ EN BÜYÜK HEDEF KİTLEMİZ'

Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Çok da büyük ilgi var. İnsanlar kaydoldu ve çok hızlı bir şekilde de adaptasyon süreci tamamlandı. Çanakkale deniziyle, Mavi Vatan'ı ile meşhur bir memleket. Biz de buradaki denize, denizin altında farkındalığı arttırmak için de böyle bir çalışma içerisine girdik. İnşallah Kültür Yolu Festivali de bittiği zaman da buradaki bütün çalışmalar amacına ulaşmış olur. Suyun altında dalış yapanların sayısı artar. Yelken sporu yapanların sayısı artar. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız bu konuda bizim en büyük hedef kitlemiz.'

'BU PROGRAM BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Katılımcılardan Nurbanur Arslanboğa (12), 'Çok güzeldi. Balıklarla birlikte yüzüyorduk. Eğitmenin bana her konuda yardımcı oldu. Nefes verirken hiç zorluk yaşamadım. Aslında bu konuda sıkıntı yaşayacağımı düşünüyordum. Suyun altında fotoğraf çekildik, çok güzel oldu. Suyun içerisinde eğlendiğim anlar, bu program beni çok mutlu etti. İnşallah her yıl yapılır. Böyle bir program herkes için faydalı olur' dedi.

Dalış yapan Engin Kaya (15) da 'Başta biraz heyecanlandım, nefes almakta zorlandım. Sonra ciğeri boşaltınca daha iyi nefes aldım' diye konuştu. (DHA)