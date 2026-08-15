Tuğçe SEZER ODABAŞI- Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL, (DHA)- BOSPHORUS Diplomasi Forumu'nun kapanış programında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Şimdi bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bir asırlık ayrılığı Allah'ın izniyle geride bırakıyoruz, derleniyoruz, toparlanıyoruz ve hep beraber güçlü bir bölge olarak ayağa kalkıyoruz. Terörsüz Türkiye meselesi sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır. Bu coğrafyada bizim ülkemizde yaklaşık Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de Kürtler de, yine diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir. Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır' dedi.

Genç Diplomasi Derneği'nin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 2'ncisini düzenlediği Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış programı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımı ile gerçekleşti. 6 gündür devam eden forumun kapanış programına ayrıca AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Hafız Muhammed Esed Can'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Aziz Albayrak bir konuşma gerçekleştirdi. Gösterilen 'Sınanmanın Bedeli' başlıklı kısa filmin sonrasında Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir kürsüye çıktı. 'Bir Ses, Bir Nesil' isimli ikinci filmin izlenmesinin ardından TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay katılımcılara hitap etti. Program, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla devam etti.

'İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA KURULMUŞ OLAN DÜNYA SİSTEMİNİN BÜTÜN KURUMLARI GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR'

Programda katılımcılara hitap eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İkinci Dünya Savaşı'nda kurulmuş olan dünya sisteminin bugün neredeyse bütün kurumları, bütün kuralları ve hatta kavramları hak ile yeksan olmuş, geçerliliğini yitirmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın o yıkıntılarının ardından kurulan sistemle birlikte 45 yıl devam eden Soğuk Savaş dönemi dünyayı ikiye ayırmış, bir tarafta Sovyetler Birliği ekseninde bir dünya, onun karşısında da Amerika Birleşik Devletleri ekseninde iki kutuplu bir dünya hükümran olmuştu. O dönemin içerisinde adı üstünde Soğuk Savaş'ın gereği olarak birçok ülkede çatışmaların, gerilimlerin ve iki tarafın büyük mücadelelerinin sürdüğünü hatırlıyoruz. O ülkelerden birisi de Türkiye'ydi. Özellikle o dönemde Türkiye, Soğuk Savaş'ın maalesef o soğuk yüzüne şahit olmuş en talihsiz ülkelerden birisiydi. Soğuk Savaş'ın sona ermesinin sembolü Berlin Duvarı'nın yıkılmasıydı. 1990'dan sonra 2021 yılının yazına kadar, yani Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan apar topar çekildiği, o uçaklardan insanların yere düşer gibi uçaklara sarıldığı o görüntülerle birlikte tek kutuplu dünya sistemi de çöktü. Amerika'nın liderliğini yaptığı, dünyanın her yerini yönettiğini zannettiği bir dönem geride kaldı' dedi.

'TÜRKİYE YENİ DÜNYANIN, ÇOK MERKEZLİ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜLKELERİNDEN BİRİSİDİR'

Numan Kurtulmuş, 'Şimdi önümüzde yeni bir dönem açılmıştır. Bu dönemin bundan sonra nasıl tecelli edeceğini, nasıl şekilleneceğini bugünden tahmin etmek tamamıyla mümkün olmayabilir. Ama şunu çok açık söyleyebiliriz ki. Nasıl gelişirse gelişsin bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birincil özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacağıdır. Yani dünyanın birçok yerinde farklı ülkeler, farklı bölgeler öne çıkacak; bu ülkeler yeni dünyanın sisteminin kurulabilmesi için büyük bir mücadelenin içinde olacaklardır. Sizi temin ederek söylüyorum, Türkiye yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir ve Türkiye yakaladığı bu ivmeyle Allah'ın izniyle önlenemeyecek bir yükselişin henüz başlangıcındadır. Şimdi bu çok kutuplu sistem içerisinde geleceğe en iyi hazırlanan, önüne konulan gündemleri değil, kendi gündemlerini belirleyerek geleceğe hazırlanan ülkeler, o ülkelerin gençleri, o ülkelerin sadece devlet yapısı değil; akademisi, entelektüel çevreleri ve fikir üreten merkezleri yani hazırlık yapan ülkeler bundan sonraki yarışta çok etkili olacaklardır. Allaha çok şükür, Türkiye bu yakaladığı ivmeyle hemen her alanda öne çıkan dünya çapındaki hamleleriyle fevkalade değerli bir sürecin başındadır. Demin söylediğim sözü de tesadüfen söylemedim. Allah'ın izniyle sizin döneminiz Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşanacağı altın bir dönem olacaktır' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN BİR TANE EKSENİ VARDIR, O DA KENDİSİNİN MİLLİ, YERLİ EKSENİDİR, TÜRKİYE'NİN EKSENİDİR'

Kurtulmuş, 'Ayrıca bölgemizdeki bütün meselelerde Türkiye, sorun çözücü, müzakereci diplomasi anlayışıyla masada her zaman olumlu katkı sunan ülkelerden birisi olmuştur. İnşallah birçok bölgede devam eden çatışmalarda Türkiye'nin bu anlayışı sayesinde çok ciddi şekilde çözüm istikametinde ilerleyecektir. Türkiye'nin yönü sadece bir tarafa dönük değildir. Baştan beri Türkiye'de belli çevrelerin aklı aklının almadığı, zaman zaman da bizi eleştirdiği nokta biliyorsunuz Türkiye'nin eksen kaymasına uğradığıdır. O beylerin eksenden anladığı Batı'nın arkasında hizaya girmektir. Bizim eksenden anladığımız ise şudur. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendisinin milli, yerli eksenidir, Türkiye'nin eksenidir' dedi.

'IRAK'TAKİ, SURİYE'DEKİ ÇATIŞMANIN HALKLAR NEZDİNDE MAKUL BİR NEDENİ VAR MIYDI'

Numan Kurtulmuş, 'Bildiğiniz gibi Birinci Cihan Harbi sonrasında dağılmış Osmanlı coğrafyası, emperyalistlerin Sykes-Picot adı verilen bölme planı çerçevesinde iki temel fay hattı üzerinde bölünüp parçalandı. Bunlardan birisi etnik farklılıkların ayrıştırılma vesilesi haline getirilmesi, ikincisi ise mezhebi ve dini çatışmaların bir ayrılık vesilesine dönüştürülmesidir. Ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum, bu emperyalist plan maalesef coğrafyamızda ciddi bir şekilde tuttu. Birbirlerinden sınırlarla ayrılmış olan halklar birbirlerine düşman edilmeye çalışıldı. Ülkeler, bağımsız olarak ortaya konulan ülkelerin içerisinde de etnik ve mezhebi çatışmalar oluşturulmaya çalışıldı. Binlerce, on binlerce, hatta milyonlarca insanın bu İslam coğrafyasının iç çatışmalarında hayattan koparıldığını hepimiz biliyoruz. Az evvel sinevizyonda da gördüğümüz gibi Sudan'daki iç çatışmanın herhangi bir şekilde makul sebebi anlatılabilir mi? Aynı şekilde Irak'ta, Suriye'de süren 10 yılı aşkın savaşta o çatışmanın halklar nezdinde makul bir nedeni var mıydı' diye konuştu.

'ŞİMDİ BU COĞRAFYADA DERLENME VE TOPARLANMA VAKTİDİR, TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESELESİ BU SÜRECİN İLK ADIMIDIR'

Kurtulmuş, 'Şimdi bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bir asırlık ayrılığı Allah'ın izniyle geride bırakıyoruz, derleniyoruz, toparlanıyoruz ve hep beraber güçlü bir bölge olarak ayağa kalkıyoruz. Belki biz görmeyeceğiz ama gençler siz göreceksiniz. Bu bölge halklarının Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Acem'iyle, Sünni'siyle, Şii'siyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Hepiniz bu süreçte mücadele edeceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır' dedi.

'CUMHURİYETİMİZİN İLK ASRININ YARISINI HEBA ETTİĞİMİZ TERÖR MESELESİNİ GERİDE BIRAKIYORUZ'

Kurtulmuş, 'Bu coğrafyada bizim ülkemizde yaklaşık Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, yine diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir. Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır. Ve böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir' diye konuştu.

'AYASOFYA KIYAMETE KADAR İBADETE AÇIK KALACAKTIR'

Kurtulmuş, 'Türkiye'de son 25 yıldır verilen demokrasi mücadelesinde en zor virajlarda hep milletin önüne geçerek liderlik yapan ve demokrasi karşıtı güçleri püskürten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da Allah'ın izniyle bu millet kıyamete kadar hayırla yad edecektir. Bunu şunun için söylüyorum. Ben rahmetli Necip Fazıl'ın, üstadın 'Ayasofya mutlaka açılacaktır' sözünü sizden daha küçük yaşlarda birkaç sefer dinlemiş olan birisiyim. O temenniyi dinlerken ve hayatımız boyunca Ayasofya'nın önünde yaptığımız mitinglerde 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' diye bağırırken hem dua ediyor hem temennide bulunuyor ama bir taraftan da acaba açılır mı diye içimizden geçmiyor değildi. Çok şükür Milletin iradesinin, millet egemenliğinin sembollerinden birisi olan Ayasofya'nın ibadete açılması gerçekleşmiştir. Ayasofya kıyamete kadar ibadete açık kalacaktır' ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDE BİR ŞEY KALDI, YENİ BİR DÜNYA SİSTEMİNİN KURUMLARIYLA, KURALLARIYLA VE BÜTÜN KAVRAMLARIYLA YENİDEN İNŞA EDİLDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ'

Kurtulmuş, 'Şimdi önümüzde bir şey kaldı, tam da sizin toplantınızın konusu o. Yıllardır adil ve hakkaniyetli bir düzenden bahsederdik. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ilk Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştuğunda, dünyanın birçok ülkesini temsil eden oraya gelenler 'Ya bu adam ne diyor?' diye bakıyorlardı. Ama şimdi 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü artık dünyanın mazlum milletleri için yeni bir motto olmuş, yeni bir dua, yeni bir imkan haline gelmiştir. Sizi temin ederim belki biz göreceğiz, inşallah biz de görürüz ama siz mutlaka göreceksiniz. Yeni bir dünyanın kurulduğunu, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere yeni bir dünya sisteminin kurumlarıyla, kurallarıyla ve bütün kavramlarıyla yeniden inşa edildiğini göreceksiniz. Dünyada yaratılan bütün insanların yaratılışta eşit olduğu, bütün ülkelerin de egemenlikte eşit olduğu bir dünyayı sadece kağıt üzerinde değil, fiiliyatta da göreceksiniz ve bunun kuruluşu için sizler öncülük yapacaksınız' dedi.