Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te çocukluk yıllarında ailesi tarafından okula gönderilmeyen Leyla Akcan'ın (56) içinde ukde kalan okuma yazma hayali, durakta otobüs beklerken duyduğu sözlerle yeniden canlandı. Akcan, gelen otobüsün nereye gittiğini sorduğu kişinin 'Teyze daha gençsin, niye okumayı yazmayı öğrenmiyorsun?' sözleri üzerine okuma yazma kursuna başladı. Akcan, 'Şu an kör gibiyim. Okumayı öğrenince gözümün önündeki perde kalkacak' dedi.

Gaziantep'te evli ve 7 çocuk annesi ev kadını Leyla Akcan, durakta beklerken yanındaki kişiye gelen otobüsün nereye gittiğini sordu. Bu kişi Akcan'a 'Teyze daha gençsin, niye okumayı yazmayı öğrenmiyorsun?' dedi. Aldığı cevap karşısında kırılan Akcan, ardından yıllardır ertelediği hayalinin peşinden gitmeye karar verdi. Leyla Akcan, Şahinbey Belediyesi'nin Binevler Sosyal Tesisi'nde açtığı okuma yazma kursuna katıldı. Harfleri ve sayıları öğrenmeye başlayan Akcan, yıllar önce yarım kalan hayalini şimdi gerçekleştirmek istediğini belirterek, okuma yazmayı öğrendikten sonra kendi kitabını yazmak istediğini söyledi.

'BÜTÜN HAYALİM, DOSTUM, ARKADAŞIM KİTABIM'

Akcan, kız çocuklarının okumasının ayıp karşılandığı bir dönemde büyüdüğünü belirterek, babasının kendisini okula göndermediğini söyledi. Babasının bu nedenle ceza aldığını ancak cezayı ödedikten sonra da kararından vazgeçmediğini anlatan Leyla Akcan, 'Otobüse binmek istedim. Durakta bir genç vardı, 'Oğlum bu otobüs nereye gidiyor?' dedim. Bana 'Teyze daha gençsin niye okumayı yazmayı öğrenmiyorsun' dedi. Zorlandım, üzüldüm ama gencin o cümlesiyle okuma yazmayı öğrenmek için heveslendim. Kısa bir süre önce de buraya gelerek derslere başladım. Okuma yazmayı öğrenirsem kendi kitabımı yazacağım. O zamanlarda kız çocuklarının okuması ayıptı. Babama beni okutmadığı için ceza geldi. Cezayı ödedi beni de okula göndermedi. Ben hep ev işleriyle uğraştım. Kız kardeşim polisliği kazandı fakat babam okumasına izin vermeyip evlendirdi. Kız kardeşim okuduğu için içimde bir üzüntü vardı fakat ben okuyamamışken onun okumasına da çok seviniyordum' dedi.

Gazeteci olmanın en büyük hayali olduğunu belirten Akcan, 'Okusaydım, zamanında babam okula gönderseydi gazeteci olacaktım. İçimde dert kaldı. En büyük hayalimdi. Gazetelerde, televizyonlarda ismimi görmeyi isterdim. Pes etmek yok, devam' diye konuştu.

'GÖZÜMÜN ÖNÜNDEKİ PERDE KALKACAK'

Leyla Akcan, 'Okuma yazma bilmeyen herkes gelsin öğrensin. Okumanın yaşı, ayıbı yok. Bilmediğimiz zaman bir yerlere giderken ya da hastanedeyken çok zorlanıyoruz. Çocuklarımın ödevlerine yardım edemiyordu. Eşimin gelmesini bekliyordum. Çocuklarımı okuturken çok zorlandım bu yüzden. Kadın okursa toplum gelişir. Bilgili olur. Bizim gözümüzün önünde bir perde var. Şu an kör gibiyim. Okumayı öğrenince gözümün önündeki perde kalkacak. Okumayı öğrenirsem kimsenin yardımı olmadan otobüse binebilirim. Hastaneye, çarşıya kendi başıma gidebilirim. Matematiğim hiç yok. Onu da öğrenirsem markete tek başıma gidebilirim' ifadelerini kullandı.

Binevler Sosyal Tesisi'nde öğretmen olarak görev alan Ali Kayakıran ise okuma yazma bilmeyen kadınların hayatları boyunca sıkıntı çekmelerindense kurslara gelerek bir adım atmaları gerektiğini söyledi. Kayakıran, 'Leyla hanım okula gönderilmemenin acısını çok yaşamış. Israrı, hırsı beni çok ümitlendiriyor. Tahminim 15- 20 gün içerisinde okumamız düzelecek. Bir 10 gün sonra da yazmayı halletmiş olacağız. İnşallah başaracak. Hayatınız boyunca okuma yazma bilmemenin sıkıntısını yaşayacağınıza buraya gelin' dedi. (DHA)