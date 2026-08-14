Berkay GÜNEŞ - Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL, (DHA)- TEKNOPARK İstanbul tarafından düzenlenen Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Görgün, ' Türkiye olarak 2002 yılında 1,2 milyar dolar seviyesinde olan Ar-Ge harcamalarımızı 16,5 kat artırarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştırdık. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimiz içindeki payını binde 5'ten yüzde 1,46'ya yükselttik. 2002-2023 döneminde, satın alma gücü paritesine göre Ar-Ge harcamalarını en fazla artıran OECD üye ve gözlemci ülkeleri arasında ikinci sıraya yükseldik' dedi.

Teknopark İstanbul tarafından düzenlenen Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Görgün'ün yanı sıra İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurahman Akyol katıldı. Törende Teknopark İstanbul ekosisteminde teknoloji, Ar-Ge, girişimcilik, ticaret, ihracat ve fikri mülkiyet alanında öne çıkan çalışmalar ödüllendirildi.

'TÜRKİYE ARTIK TEKNOLOJİ YARIŞINI UZAKTAN TAKİP EDEN BİR ÜLKE DEĞİL'

Törende konuşan savunma Sanayi başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Bir zamanlar öncü isimlerin büyük ölçüde bireysel gayretleriyle ilerleyen bu yolculuğu bugün güçlü kurumlarımız, yetişmiş insan kıymetimiz ve gelişen sanayi altyapımızla sürdürüyoruz. Hürkuş'ta, Hürjet'te ve Kaan'da gördüğümüz mühendislik iradesi, işte bu tarihsel yürüyüşün bugünkü karşılığıdır. Artık bu yolculuğu binlerce mühendisimiz, teknisyenimiz, araştırmacımız, girişimcimiz ve sanayi kuruluşumuzla birlikte yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; teknolojiyi yalnızca kullanan değil, tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir Türkiye inşa ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktayı rakamlar da açık biçimde ortaya koyuyor.2000 yılında Türkiye olarak yalnızca 71 uluslararası patent başvurusuyla dünyada 36'ncı sıradaydık. Bugün 2 binin üzerinde başvuruyla 16'ncı sıraya yükseldik. Uluslararası patent başvuru sayımızı yaklaşık 30 kat artırırken, dünya sıralamasında 20 basamak birden ilerledik. Ülkemizin bu yükselişini önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşıyacağız. Benzer bir ilerlemeyi Ar-Ge yatırımlarımızda da görüyoruz. Türkiye olarak 2002 yılında 1,2 milyar dolar seviyesinde olan Ar-Ge harcamalarımızı 16,5 kat artırarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştırdık. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimiz içindeki payını binde 5'ten yüzde 1,46'ya yükselttik. 2002 - 2023 döneminde, satın alma gücü paritesine göre Ar-Ge harcamalarını en fazla artıran OECD üye ve gözlemci ülkeleri arasında ikinci sıraya yükseldik. Bütün bunlar bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Türkiye artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke değil. Kendi insan kıymetini yetiştiriyor, kendi fikrî mülkiyetini üretiyor, kendi teknolojisini geliştiriyor ve küresel rekabette daha güçlü bir konum kazanıyor' dedi.

'TEKNOPARK İSTANBUL, KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA 1.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ'

Görgün, 'Teknopark İstanbul da bu büyük dönüşümün en güçlü merkezlerinden biri hâline geldi. Bugün kampüsümüzde 630'un üzerinde firma, 280'i aşkın kuluçka girişimi ve 11 binin üzerinde mühendis ve çalışan faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar yaklaşık 430 kuluçka firmamızı mezun ettik. Bu firmaların yaklaşık yarısı yoluna Ar-Ge şirketi olarak devam ediyor. Burada geliştirilen teknolojiler yalnızca laboratuvarlarda kalmıyor; ürüne, yatırıma ve ihracata dönüşüyor. Teknopark İstanbul, kurulduğu günden bu yana 1.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamı çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Üst üste altıncı kez Türkiye'nin en fazla patentli girişime ev sahipliği yapan teknoparkı olmamız da tesadüf değil. Çünkü burada fikre değer veriyoruz. Fikri emeği koruyor, girişimciliği destekliyor ve teknolojinin ticarileşmesinin önünü açıyoruz. Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak burada kurulan her girişimi, geliştirilen her teknolojiyi, alınan her patenti ve gerçekleştirilen her ihracatı ülkemizin geleceğine yapılmış stratejik bir yatırım olarak görüyorum' dedi.

'GİRİŞİMCİLERİMİZİN CESARETİNE VE KURUMLARIMIZIN ORTAK İRADESİNE GÜVENİYORUZ'

Görgün, 'Vecihi Hürkuş bir asır önce imkânsız görünenin peşinden gitti. Bugün bize düşen, onun cesaretini çağımızın imkânlarıyla daha ileriye taşımaktır. Gençlerimizin dinamizmine, mühendislerimizin yetkinliğine, girişimcilerimizin cesaretine ve kurumlarımızın ortak iradesine güveniyoruz. Kritik teknolojilerini geliştiren, yüksek katma değer üreten, küresel standartlara katkı sunan ve dost ülkelerle güvene dayalı teknoloji ortaklıkları kuran bir Türkiye için kararlılıkla çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri'ne layık görülen bütün firmalarımızı, girişimcilerimizi, mühendislerimizi, araştırmacılarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bugünkü başarılarının yarının yeni projelerine, yatırımlarına, istihdamına ve ihracat başarılarına vesile olmasını diliyorum. Vecihi Hürkuş başta olmak üzere ülkemizin bilim, teknoloji ve bağımsızlık yolculuğuna katkı sunan bütün öncü isimlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum' dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ

Prof. Dr. Haluk Görgün'ün konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri kapsamında ekosistemde yıl boyunca gösterilen gelişim ve somut sonuçlar 10 ana kategoride değerlendirildi ve ödüllendirildi. Başarı ödülleri, 'Kadın Girişimci, Uluslararası Destek Programları, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Etki Yaratan Proje, Genç Yetenek Geliştirme, Ticarileşme, Ulusal Destek Programları, İstihdama Katkı, SSB Destek Programları ve Firma Karnesi' başlıklarında verildi. Tören kapsamında Türkiye'nin stratejik teknoloji kapasitesine ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunan çalışmaları onurlandırmak amacıyla 7 özel ödül de sahiplerini buldu. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. (DHA)