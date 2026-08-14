Canan İLARSLAN - Şevval CİNDİR / İSTANBUL, (DHA)- GÖÇ danışma araçlarının tanıtım programı İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirildi. Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, 'Sadece burada değil, ilk etapta uluslararası öğrencinin çok olduğu 10 ilimizde 42 aracımızı bu işe tahsis edeceğiz. Zamanla uygulamanın etkililiğine ve verimliliğine göre biraz daha araçlarımızı bu alana yine tahsis edebiliriz' dedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen göç danışma araçlarının tanıtım programı İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirildi. Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, İstanbul Valisi Davut Gül, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kenan İlday ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Bülent Zülfikar katıldı. Göç alanında daha hızlı, erişilebilir ve etkin danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla hizmet kapasitesi artırılarak yenilenen Göç Danışma Araçları hizmet kapasitesi artırılarak düzenlenen programda tanıtıldı.

Yeni hizmet modeliyle yabancılar ve uluslararası öğrencilerin kamu hizmetlerine bulundukları yerden erişebilmesi ve idari süreçlerini daha kolay ve hızlı şekilde tamamlayabilmesini hedefleyen Göç Danışma Araçları ilk olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Antalya, Bursa, Konya, Karabük ve Kütahya olmak üzere 10 ildeki üniversitelerde hizmet verecek. 42 araçla faaliyet gösterecek uygulamanın sonraki etaplarda yaygınlaştırılması ve yıl sonuna kadar 40 ilde 75 araca ulaşılması hedefleniyor. Adres tescili, parmak izi alınması, bilgilendirme, danışmanlık ve rehberlik gibi hizmetler doğrudan üniversite kampüslerinde sunulacak Göç Danışma Araçlarında özellikle üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, ilgili işlemler için farklı hizmet noktalarına gitmek zorunda kalmadan adres tescili ve parmak izi işlemleri başta olmak üzere ihtiyaç duydukları hizmetlerden kampüslerinde yararlanabilecek. Göç Danışma Araçları, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157'nin özellikle uluslararası öğrencilere yönelik hizmetleriyle koordinasyon içinde çalışacak. Göç Danışma Araçlarıyla sunulan hizmetlerin, YİMER 157 ve Göç İdaresi Başkanlığının ilgili birimleriyle koordineli şekilde yürütülmesiyle yabancıların ihtiyaç duyduğu bilgi ve hizmetlere daha hızlı, doğru ve erişilebilir biçimde ulaşması hedeflendiği belirtildi. Konuşmalar öncesi İstanbul Valisi Davut Gül, İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir ve beraberindeki ekip Göç İdaresi Başkanlığı standını ve Göç Danışma aracını gezerek bilgi aldı.

'TÜM TÜRKİYE'DE 375 MOBİL GÖÇ ARACIMIZ VAR'

Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, 'Bu uygulamamız bildiğiniz gibi düzensiz göçle mücadelede aktif olarak kullandığımız mobil göç araçlarımız var. Tüm Türkiye'de 375 mobil göç aracımız var. Düzensiz göçle mücadeleden hiç taviz vermeden bu araçlarımızın bir kısmını düzenli göçle ilgili gerekli yerlerde daha etkili, daha verimli kullanma çabası içerisindeydik bir süredir. Şimdi de tam üniversitelerin kayıt dönemi olduğunu da nazara dikkate alarak uluslararası öğrencilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bu mobil göç araçlarımızın bir kısmını danışma aracı haline getirdik ve bunları üniversite kampüslerimizde veya rektörlüklerimizin uygun gördükleri yakın noktalarda bu araçlarımızı yerleştirdik' dedi.

'İLK ETAPTA ULUSLARARASI ÖĞRENCİNİN ÇOK OLDUĞU 10 İLİMİZDE 42 ARACIMIZI BU İŞE TAHSİS EDECEĞİZ '

Cangir, 'Bu araçlar temelde daha önce Türkiye'de okuyan uluslararası öğrenci bütün ikamet izinlerini, prosedürlerini hiç göç idaresi müdürlüklerine gelmeden üniversitelerimizde zaten halledebiliyorlardı. Fakat parmak izi, adres tescili gibi nedenlerle yine de bir il göç müdürlüklerine uğramaları gerekiyordu. Şimdi üniversitelerimizin kampüsüne yerleştirdiğimiz bu mobil göç araçlarımız sayesinde artık adres tescili ve parmak izi alınması da bu araçlar vasıtasıyla olacak. Böylelikle hiç göç müdürlüklerimize gelmeleri gerekmeyecek. Hem uluslararası öğrencilerimizin işlerini kolaylaştırmış, hizmete daha rahat erişmelerini sağlamış olacağız, hem göç müdürlüklerimizin iş yoğunluğunu daha da azaltmış olacağız. Tüm bunlarda amaç Cumhurbaşkanımızın belirttiği malumunuz 1 milyon uluslararası öğrenci sayısına ulaşmak gibi önümüze koyduğu bir hedef var. Bunun için YÖK başkanlığımız uğraşıyor. Üniversitelerimiz müstakil olarak kendileri gayret sarf ediyorlar fakat biz de Göç İdaresi Başkanlığı olarak üzerimize düşen vazifeyi bu alanda yapmaya çalışıyoruz. Sadece burada değil, ilk etapta uluslararası öğrencinin çok olduğu 10 ilimizde 42 aracımızı bu işe tahsis edeceğiz. Zamanla uygulamanın etkililiğine ve verimliliğine göre biraz daha araçlarımızı bu alana yine tahsis edebiliriz' ifadelerini kullandı.

'KIYMETLİ ARAÇLARIN BU HİZMETİ SÜRDÜRECEK OLMASINDAN MEMNUNUZ'

İstanbul Üniversitesi Rektörü Bülent Zülfikar, 'Çok kıymetli bir unsur; bu araçların üniversitemizde bulunmuş olması. İstanbul Üniversitesi'nde bildiğiniz gibi 46 binin biraz üstünde örgün öğrenci var. OECD ortalamasında uluslararası öğrenci oranının yüzde 10.4'ün üstünde olması beklenir. İstanbul Üniversitesi'nde bu rakam yüzde 14'ü biraz aşıyor, yüzde 14 uluslararası öğrencimiz var. Bu öğrencilerin sayısı daha da artmak ve bunların işlerini kolaylaştırmak çok önemli. Ayrıca daha birkaç gün önce yine Türkiye'de olan, kardeşi olan öğrencilerimize de ikinci öğrencilikten ötürü yüzde 25 indirim hakkı da tanımış olduk. Dolayısıyla biz uluslararası öğrencilerimizi kendimize emanet edilmiş diğer öğrencilerimizden ayırt etmiyoruz. Onları da dünyanın cevheri olduğuna inanıyoruz. Onların işlerini ne kadar kolaylaştırabilirsek bunun çok daha makbul olduğunu, bizim misafirlerimiz de olduğunu da düşünüyoruz. Burada bakanımın bahsettiği bu kıymetli araçların bu hizmeti sürdürecek olmasından memnunuz' diye konuştu. (DHA)