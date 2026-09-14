Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün ağaca çarptığı kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Tepeköy yolu, Tepeköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan M.U.'nun (62) kullandığı minibüs, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı şeride geçti. Yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsteki 17 kişiden 14'ü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter de kaza yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)