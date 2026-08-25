KONYA, (DHA)- AKŞEHİR'İN Onur Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi programında tarihçi-yazar Sinan Meydan, vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda Büyük Taarruz'un hazırlık süreci, Batı Cephesi Karargahı'nın rolü ve Kurtuluş Savaşı'nın tarihi arka planı tüm detaylarıyla ele alındı. Programda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Nuri Köksal, Akşehir'in hem coğrafi stratejisi hem de sahip olduğu milli şuur ile Kurtuluş Savaşı'nın kilit noktası olduğunu belirtti.

Köksal, 'Akşehir coğrafyasının stratejik konumu kadar, halkının güvenilirliği ve yüksek milli şuuru da karargâh olarak seçilmesinde belirleyici olmuştur. Tarih bize gösteriyor ki; kariyeriniz, bilginiz ya da makamınız ne kadar yüksek olursa olsun, asıl mesele kritik anlarda tarihin doğru tarafında saf tutabilmektir. Akşehir halkı o gün de tarihin doğru tarafındaydı, bugün de Cumhuriyetimizin ve Atatürk'ün izinde aynı kararlılıkla yürümektedir' dedi.

'AKŞEHİR'İN DİRENİŞTE BÜYÜK BİR ÖNEMİ VE ÖZELLİĞİ VAR'

Büyük Taarruz planlarının Akşehir'de ilmek ilmek dokunduğunu ve taarruz kararının buradan verildiğini vurgulayan tarihçi yazar Sinan Meydan, kentin Millî Mücadele'deki stratejik ve manevi önemini şu sözlerle aktardı:

'Akşehir'in direnişte büyük bir önemi ve özelliği var. Akşehir, direniş hareketlerinin çıktığı ve milli duyguların en yüksek olduğu yerlerden biridir. Düşmanın burada tutunamamış olması, bölgedeki yurtsever damarın gücünü gösterir. Mustafa Kemal Paşa, Yunan ordusuna hiç beklemediği bir noktadan, Afyon'un güneyinden taarruz etti. Bu büyük harekatın en stratejik üssü ve hazırlık merkezi ise Akşehir oldu. Kuva-yi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk hareketleri Anadolu'nun dört bir yanında filizlenirken, Akşehir bu mücadelenin beyni ve kalbi haline geldi.'

Cumhuriyetin kazanım bedellerine de değinen Meydan, 'Bu Cumhuriyet bize saraylardan, sultanlardan miras kalmadı. Şehitlerimizin kanıyla, milletimizin canıyla kuruldu. Uşak'taki o meşhur 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' fotoğrafı bu mücadelenin en açık özetidir. Falih Rıfkı Atay'ın dediği gibi; 'Geçmişten ders alınmazsa geçmiş geçmeyen olur.' Tarihimizi doğru okumak ve gelecek kuşaklara doğru aktarmak zorundayız' diye konuştu.

Söyleşinin tamamlanmasının ardından Akşehir Belediye Başkanı Dr. Köksal, katkılarından dolayı Sinan Meydan'a teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti. Plaket töreninin ardından sahneye davet edilen temsili Atatürk ile hatıra fotoğrafı çekildi. Salon programının sona ermesiyle Akşehir Kültür Merkezi (AKM) fuaye alanına geçen Sinan Meydan, okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı ve vatandaşlarla sohbet etti.