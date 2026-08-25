KONYA, (DHA)- AKŞEHİR Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen '24 Ağustos Akşehir Onur Günü' etkinlikleri kapsamında, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Milli Mücadele döneminde 9 ay 10 gün boyunca Batı Cephesi Karargahı'na ev sahipliği yapan Akşehir'de düzenlenen etkinliklerde, 24 Ağustos 1922'de yaşanan tarihi gelişmeler temsili canlandırmalarla anlatıldı. Büyük Taarruz öncesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar Kocatepe'ye hareket ettiği süreci konu alan 'Akşehir Onur Günü' etkinlikleri ilçe genelinde coşkuyla kutlandı.

Etkinliğe Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Şen, Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, İlçe Emniyet Müdürü Erdinç İnce, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Musa Karakoç, Üsteğmen Yıldıray Erdem ve Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci katıldı. Etkinlikte ayrıca siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

ŞEHİTLER MEVLİD-İ ŞERİF İLE ANILDI

Onur Günü etkinlikleri, öğle namazı öncesinde tarihi İplikçi Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitler ve gaziler için dua edildi. Namaz çıkışında Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal ve ilçe protokolü, vatandaşlarla bir araya geldi.

KARARGAH ÖNÜNDE FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Program, Batı Cephesi Karargâhı Müzesi önünde hazırlanan '24 Ağustos Akşehir Onur Günü Fotoğraf Sergisi' açılışıyla devam etti. İlçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla kesilen kurdelenin ardından, Milli Mücadele yıllarına, karargah günlerine ve o dönemde oynanan futbol maçına ışık tutan sergi alanı gezildi.

KÖKSAL: BU AZİZ MİLLET KATİYETLE DÜŞMAN BOYUNDURUĞUNA RAZI OLMAZ

Batı Cephesi Karargahı Müzesi önünde düzenlenen anma töreninde, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, 1922 yılının Belediye Başkanı Hacı Küçük Mehmet Efendi'yi temsilen kürsüye çıktı. Dönemin bağımsızlık inancını ve Akşehir halkının fedakarlığını ele alan Köksal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde esir edilmemiştir. Ölür, öldürür lakin katiyetle düşman boyunduruğuna razı olmaz! Yaradan'dan niyaz ediyoruz; bu milleti ay yıldızsız ve ezansız bırakmasın. Ya tam istiklalimizi nasip eylesin ya da şehadetimizi.'

Törende, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in 24 Ağustos 1922 gecesi Akşehir'den cephe hattına hareket etmeden önce verdiği emir ve Büyük Taarruz'a ilişkin hazırlıklar temsili olarak canlandırıldı. Dönemin askeri üniformasını giyen temsili Başkomutan, canlandırma kapsamında katılımcılara hitap etti.

Canlandırmada, Mustafa Kemal'in söylediği 'Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır. Bu vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Vakit, milletin makûs talihini yenme vaktidir' sözlerine de yer verildi.

Bu tarihi hitabın ardından dönemin Akşehir Müftüsü Lokman Efendi'yi temsilen vatanın bekası ve ordunun muzafferiyeti için dualar edildi.

Törenin ardından sala okunmasıyla tarihi yürüyüş başlatıldı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Batı Cephesi Karargah Komutanı İsmet Paşa, Cephe Komutanlığı Kurmay Başkanı Asım Bey, kurmay subaylar, süvariler ve bando takımının temsili olarak yer aldığı yürüyüş, Batı Cephesi Karargahı önünden Taş Medrese Camii'ne kadar gerçekleştirildi.

Akşehir caddelerinde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve alkışlarla yürüyüşü takip etti. Etkinlik kapsamında atlı süvariler ve temsili milli kuvvetler de kortejde yer aldı.