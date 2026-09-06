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Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi Selçuk Bey Sokak'ta meydana geldi. İlçede elektrik dükkanı işlettiği öğrenilen Mehmet Yılmaz, tamir için çıktığı direkte akıma kapıldı. Yılmaz'ın direkte hareketsiz kaldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Yılmaz, bulunduğu direkten indirildi.

Serhat YILMAZ/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, tamir için elektrik direğine çıkan Mehmet Yılmaz (55), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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