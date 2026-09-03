Serhat YILMAZ/ARİFİYE(Sakarya), (DHA)- SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu, düzenlenen törenle tanıtıldı. 4 bin metrekarelik alanda inşa edilen merkezde yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra kitap kafe, güzel sanatlar ve müzik atölyeleri, akıl ve zeka oyunları alanı ile inovasyon merkezi bulunuyor. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye'de gençlerin kullanımına sunulmak üzere hayata geçirilen Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu Projesi için tanıtım töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla temeli atılan proje, 4 bin metrekarelik alan üzerinde iki ayrı yapı olarak inşa edildi.

Törene Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ TOPLU AÇILIŞLA HİZMETE AÇACAK'

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında Sakarya'ya teşrif edeceğini belirterek, 'O zamana kadar tamamlanan yatırımlarımızı hazırlayacak ve toplu açılış töreniyle şehrimize kazandırdığımız eserleri birlikte hizmete açacağız' dedi.

Alemdar, Arifiye ve Sapanca sınırları içerisinde 650 bin metrekarelik alanın Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) yerleşkesi için tahsis edildiğini ve çalışmaların başladığını ifade etti. Alemdar ayrıca 650 bin metrekarelik fuar alanı ve kongre merkezi projesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

'HAFİF RAYLI SİSTEM İÇİN İLK KAZMAYI VURACAĞIZ'

Sakarya genelinde devam eden yatırımlara da değinen Alemdar, 'Bu tablo bir vizyonun, emeğin ve şehir sevdasının sonucudur. Şehrimizin tüm ihtiyaçlarını biliyor, projelerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Kütüphanemiz, Bilim Merkezimiz, AFA, Yazlık Kavşağı, Kuzey Köprü hızla devam ediyor. Hafif raylı sistem için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. İnşallah çok yakın zamanda ilk kazmayı vuracağız' diye konuştu.

Adapazarı ile Mithatpaşa arasındaki demiryolu hattının yer altına alınması projesine de değinen Alemdar, 'Mithatpaşa ile Adapazarı arasındaki demiryolu hattını yer altına alarak şehrimizi yeniden bütünleştireceğiz. Bugün itibarıyla saat 23.00'ten sonra Mithatpaşa-Adapazarı arasındaki tren seferlerini durduruyoruz ve bu büyük dönüşümün ilk adımını atıyoruz' dedi.

'SAKARYA'YI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'

Birlik ve beraberlik mesajı veren Alemdar, 'Daha iyisini yapmak, daha fazlasını üretmek zorundayız. Bunun için yorulmadan, daha çok çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'HER İLÇEDE SPOR YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİLİYOR'

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise tesisin gençler açısından önemine dikkat çekerek, 'Bu bir hizmet, aynı zamanda bir bayrak yarışıdır. Bugün tanıtımını yaptığımız tesis de bunun güzel örneklerinden biri. Sakarya'nın her ilçesinde spor yatırımları hayata geçiriliyor. Gençlerimizin spor yapabileceği, sosyalleşebileceği bu tesisler bizim için büyük önem taşıyor. Bu güzel tesisin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'ARİFİYE ÖNEMLİ BİR ESER KAZANDI'

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu da tesisin ilçeye önemli bir değer kattığını belirterek, 'Burada vatandaşlarımız spor yapabilecek, sosyalleşebilecek ve güzel vakit geçirebilecek. İnşallah bu tesisten nice başarılı sporcular yetişecek' diye konuştu.

YARI OLİMPİK HAVUZ VE GENÇLİK MERKEZİ

Toplam 4 bin metrekarelik alan üzerinde iki ayrı yapı olarak inşa edilen projenin yüzme havuzu bölümünde yarı olimpik yüzme havuzu, soyunma odaları, idari ve sosyal alanlar ile antrenör bölümleri bulunuyor.

Yaklaşık 500 metrekarelik Gençlik Merkezi'nde ise kitap kafe, güzel sanatlar atölyesi, müzik atölyesi, akıl ve zeka oyunları alanı ile inovasyon merkezi yer alıyor.

Törenin ardından protokol üyeleri Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu'nu gezerek tesisin bölümlerinde incelemelerde bulundu. (DHA)