Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)- BURSA'da suç örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütleriyle bağlantılı şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 10 şüpheliye ait 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden U.Ü. tutuklandı. (DHA)