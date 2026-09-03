Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)-3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk maçında pazar günü Denizli İdmanyurdu'nu konuk edecek Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü, taraftarların bu sezon genç oyunculara karşı sabırlı olmalarını istedi. Transfer yasağı devam eden siyah-beyazlılar, yeni sezona altyapıdan yetişen gençleriyle hazırlanırken, takımın iskeletini oluşturduklarını dile getiren teknik patron Tuna Üzümcü, 'Gençlerimiz hatalar yapacaktır. Maç tecrübesi kazanana kadar onlara destek olmalıyız. Taraftarımız bizi yalnız bırakmazsa bu süreci çok daha iyi geçireceğimize inanıyorum' dedi.

Takımdaki eksikleri bahane etmeyeceğini söyleyen Tuna Üzümcü, 'Hazırlıklara geç başladık. Sakat ve cezalı oyuncularımız var ama buraya bahane üretmeye gelmedik. Altay formasının ağırlığını bilen gençlere sahibiz. İlk hedefimiz takımı ligde tutmak olacak. Lige iyi başlamak önemli. Denizli maçından iyi bir sonuç alıp, ikinci haftadaki Karşıyaka derbisine moralli çıkmak istiyoruz. Önceliğimiz Denizli İdmanyurdu karşılaşması' diye konuştu. Siyah-beyazlılarda iyileşen Mehmet Nur'un takıma katıldığı, ayak bileğinden sakatlanan stoper Arif'in durumunun maç saatinde netleşeceği bildirildi.

KOMBİNELER ÇIKTI

Altay'da kombine bilet fiyatları açıklandı. Siyah-beyazlılarda 2026-27 sezonu iç saha maçlarını kapsayacak kombinelerin fiyatı maraton tribünü 2 bin 500, numaralı tribün 5 bin, VIP tribün ise 20 bin TL'den satışa sunuldu. Kombine alacakların kulüple iletişime geçmesi gerektiği kaydedildi.

ONUR EFE RESMEN GAZİEMİR'DE

Altay'dan ayrılan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Onur Efe, resmen Gaziemir Spor'un kadrosuna katıldı. Uzun süredir Gaziemir ekibiyle antrenmanlarda yer alan futbolcunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmiyete kavuştu. Onur, yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altay'da daha önce Emre Tangeldi, Hikmet Çolak ve Ege Parmaksız sözleşmelerini feshederek takımdan ayrılmıştı.