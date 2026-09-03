Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA)-KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi takımı Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransız smaçör Guewe Diouf ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Guewe Diouf. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Guewe Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Guewe Diouf'a Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamız altında birlikte yazacağımız yeni başarı hikayelerini sabırsızlıkla bekliyoruz' denildi. 2002 doğumlu ve 1.85 boyundaki smaçör son olarak AEK Atina formasını giydi.
Kaynak: DHA