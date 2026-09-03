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Kulüpten yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Guewe Diouf. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Guewe Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Guewe Diouf'a Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamız altında birlikte yazacağımız yeni başarı hikayelerini sabırsızlıkla bekliyoruz' denildi. 2002 doğumlu ve 1.85 boyundaki smaçör son olarak AEK Atina formasını giydi.

Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA)-KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi takımı Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransız smaçör Guewe Diouf ile sözleşme imzaladı.

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