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Geçen sezon kiralık olarak 3'üncü Lig'de Artvin Hopaspor forması giyen Sarp, 20 maçta 1 gol kaydetti. Kırmızı-beyazlılar transferle ilgili, 'Hucüm hattımıza gençlik, dinamizm ve hız katıyoruz. Kanat forvet pozisyonunda görev yapan 2005 doğumlu Sarp Yavrucu, renklerimize bağlandı. Genç yeteneğimize formamız altında başarılar diliyoruz' açıklamasında bulundu.

AYVALIK, (DHA)-3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Kasımpaşa'dan sol kanat Sarp Yavrucu (21) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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