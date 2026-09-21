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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Olay, saat 05.00 sıralarında kırsal Tekke Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İsmet G. ile eşi Zohti G., kömür sobasını yaktıktan sonra uykuya daldı. Çift, sabah saatlerinde odanın dumanla dolması üzerine uyanarak evden çıktı. Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan çift, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nden Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmet G. (63) ile eşi Zohti G. (63) kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

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