ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Balıkesir'de düzenlenen 2026-2027 yılı uçuş eğitim törenine katılarak yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anları paylaştı.

MSB tarafından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, 2026-2027 uçuş eğitim yılı kapsamında Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törene katılarak yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Paylaşılan görüntülerde, Orgeneral Dalkıran'ın muharip uçaklarıyla birlikte Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde saygı uçuşu yaptığı anlar yer aldı. Orgeneral Dalkıran, uçuş sırasında yaptığı telsiz anonsunda, 'Uçuş eğitim yılının tüm Hava Kuvvetlerimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi. (DHA)