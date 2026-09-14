BELÇİKA, (DHA) - AVRUPA Birliği (AB), çocukları sanal medyanın zararlarından korumak amacıyla yaş kısıtlaması ve bağımlılık önleyici kurallar içeren kapsamlı yasa tasarısını perşembe günü açıklayacak.

Avrupa Birliği (AB), reşit olmayanları sanal medyanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla yaş sınırı ve katı algoritmik kısıtlamalar içeren yeni yasa tasarısını perşembe günü kamuoyuna duyurmaya hazırlanıyor. Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere üye ülkeler ile ailelerden gelen yoğun taleplerin ardından hazırlanan 'AB Çocuk Yasası', AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından Avrupa Parlamentosu'nda tanıtılacak. Düzenleme, 27 birlik ülkesinde çocukların sanal platformlara erişimini sıkı kurallara bağlamayı hedefliyor.

'13 VEYA 15 YAŞ SINIRI MASADA'

Tasarının en kritik maddesini platformlara getirilecek yaş kısıtlaması oluşturuyor. Yetkililerin, uzman heyetlerin önerdiği 13 yaş altı tam yasak ile Fransa'nın ısrar ettiği 15 yaş sınırı arasındaki seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

'BAĞIMLILIK YARATAN ÖZELLİKLER KALDIRILACAK'

Von der Leyen'in sunumunda, çocukların kullandığı platformların doğrudan 'tasarımdan itibaren güvenli' olması gerektiğini vurgulayacağı belirtildi. Yeni yasayla şirketlerin, reşit olmayanları ekrana bağlayan, bağımlılık geliştiren ve aşırı kullanımı teşvik eden bildirim ile sonsuz kaydırma gibi yazılımsal özellikleri devre dışı bırakmasının zorunlu kılınacağı kaydedildi.