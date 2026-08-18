Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Siirt'te göğsümüzü kabartan bir an. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız Siirt ziyaretinde, ilimizde bypass ameliyatlarının başlatılması yönünde hekimlerimizi ve sağlık ekibimizi teşvik etmiştik. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi. Bu başarıya imza atan sağlık ekibimiz ve sağlığına kavuşan hastalarımızla görüntülü görüşerek heyecanlarına ortak olduk. Zorlu ameliyatları başarıyla tamamlayan hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten tebrik ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin her köşesinde, şifa dağıtan ellerle hayatlara dokunmaya kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU, GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Bakan Memişoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez yapılan bypass ameliyatının ardından operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibiyle ve hastalarla görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, sağlık çalışanlarını tebrik eden Bakan Memişoğlu, ameliyatı yapılan hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti. (DHA)