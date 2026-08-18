ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim- 250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Malatya İkizce'deki sosyal konutlarına yerleşen Başar çiftinin görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği illerde bir yandan afet konutlarını tamamlarken, bir yandan da sosyal konutların inşasına devam etti. Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 1160 sosyal konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Meryem-Enes Başar çifti de İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında evine kavuşan ailelerden biri oldu.

'DEVLET HER ZAMAN YANIMIZDAYDI'

Bakan Kurum, Başar çiftinin görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı. Kurum, ev sahibi Enes Başar'ın 'Devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük' sözlerini alıntılayarak, 'Anahtarlarını teslim ettiğimiz her yuvada mutluluk ve devletimize olan güven var' dedi. Enes Başar, 2024 yılının kasım ayında anahtarını teslim aldıklarını ve 1 ay sonra eve yerleştiklerini belirterek, '2022'de 250 Bin Sosyal Konut Projesi vardı. Başvuru yaptık. Ondan sonra kurada ismimiz çıktı. 2023 Şubat ayında deprem oldu. Depremden sonra hem sosyal konut hem deprem konutu aynı anda yükselmeye başladı ve teslimatlar başladı. Ben öyle bir şey beklemiyordum. 'Öncelikle depremzedelerin evini verirler' dedim ama uzatmayacaklarını biliyordum. Çok şükür teslim ettiler. 2024 Kasım ayında anahtar teslimimi aldım. Aralık ayında da yerleştim. Devlet her zaman yanımızdaydı. Sağ olsun devlet 11 ili kaldırdı. Herkesi ev sahibi yaptı. Malatya'da, deprem bölgesinde devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük ve yaşadık. Bize ev yapıp gitmediler. Bize yaşam alanlarımızı yaptılar. Ondan sonra okullarımızı, camilerimizi yaptı. Deprem korkusu çok şükür bitti. Ben bu evlere güveniyorum. Gönül rahatlığıyla da yatıyorum' dedi.

'İHTİYACIMIZ OLAN HER ŞEY VAR'

Enes Başar'ın eşi Meryem Başar ise 'Çok uzun sürer, yapılmaz' dediler. Söylentiler vardı ama çabuk verildi. Biz de bu kadar hızlı beklemiyorduk. Çok büyük işler yaptılar. Beklediğimizden daha çabuk oldu. Devletin büyüklüğünü burada gördük. Deprem konutları önce verildi tabii. Ondan sonra bizimkiler verildi. Yan tarafımızda hemen park var. Çocukları akşamüzeri serinlikte çıkarırım, oynarlar. Çocuklar için oyun alanı geniş. Basketbol sahası var. Her şeyi düşünmüşler. İhtiyacımız olan her şey var. Fırınımız yapıldı, kasabımız var. Otobüs geçiyor. Tamamen kullanışlı hale geldi. Ev, hayallerimden daha güzel oldu' diye konuştu. (DHA)