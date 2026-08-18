ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın yapımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, 'İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey koridorunda planlanan hat; 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacak. Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak hattımızla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız' dedi.

'SAĞLIK, EĞİTİM VE İDARİ MERKEZLERE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK'

Uraloğlu, hattın Ümraniye İstasyonu'ndan başlayarak Bosna Bulvarı, Güzeltepe Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu Caddesi, Kavacık Kavşağı, Kavacık, Dedeoğlu, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele duraklarını kapsayacağını belirtti. Hattın Beykoz İskele'den sonra iki kola ayrılarak Türk-Alman Üniversitesi ve Ortaçeşme'ye ulaşacağını kaydeden Uraloğlu, böylece toplam 14 istasyonla hizmet verileceğini ifade etti. Proje kapsamında 14 istasyonun yanı sıra bir yeraltı depo tesisi de inşa edileceğini kaydeden Uraloğlu, hattın güzergah üzerindeki yerleşim alanlarının yanı sıra sağlık, eğitim ve idari merkezlere ulaşımı kolaylaştıracağını ifade etti.

'BÜTÜNCÜL BİR ULAŞIM AĞI OLUŞTURACAĞIZ'

Yeni hattın İstanbul'un mevcut ve yapımı devam eden raylı sistem ağıyla bağlantılı şekilde planlandığını belirten Uraloğlu, 'Ümraniye İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı sağlayacağız. Hattımız ayrıca Bosna Bulvarı'nda Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile bu hattın devamı niteliğindeki Yavuztürk-Kazımkarabekir-Ümraniye Spor Köyü metrosuyla buluşacak. Beykoz İskele'de ise deniz yolu ulaşımına erişim sağlanacak. Ümraniye'den Beykoz'a uzanan yeni raylı sistem hattımızla Anadolu Yakası'nın kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek, farklı ulaşım sistemleri arasında kesintisiz ve bütüncül bir ulaşım ağı oluşturacağız' dedi. (DHA)