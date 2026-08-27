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SKRINIAR, FENERBAHÇE AİT OLDUĞU YERE DÖNDÜ

Olay, dün Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcı İ.D., yanına gelen A.K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İ.D.'yi 3 bıçak darbesiyle yaralayan A.K., yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İ.D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de seyyar satıcı olan İ.D.'yi (54), bıçakla yaralayan A.K. (52), tutuklandı.

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