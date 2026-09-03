Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da seyir halindeki TIR'ın dorsesi koparak yola düştü. Dorse vinçle kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Alparslan Türkeş Caddesi Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Özcan Duru yönetimindeki 54 BS 834 plakalı TIR'ın seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle dorsesi koptu ve yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yola düşen dorse vinçle kaldırıldı. TIR'ın dorsesinin koparak yola düştüğü anlar, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)