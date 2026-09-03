Serhat Ozan YILDIRIM/ELAZIĞ, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Temel hedefimiz; turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bölgesel Turizm Çalıştayı kapsamında çeşitli programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. Otelde düzenlenen çalıştaya Bakan Ersoy'un yanı sıra Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Bingöl Valisi Cahit Çelik, Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da katıldı. Çalıştayda Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'nin turizm potansiyeli ile bölgesel turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

'ZİYARETÇİYE YAŞANACAK HİKAYELER SUNMAMIZ GEREKİYOR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalıştayda yaptığı konuşmada, turizmi Türkiye'nin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymayı hedeflediklerini belirterek, 'Bugün de turizmde birlikteliğin gücünü harekete geçiriyoruz. Turizmde artık yalnızca tek bir destinasyonu tanıtmanın yeterli olmadığı bir dönemdeyiz. Bugünün ziyaretçisi bir şehri görmekten çok, bir deneyim yaşamak istiyor. Bir bölgenin tarihini keşfetmek, mutfağını tanımak, doğasını deneyimlemek, kültürünü hissetmek ve bütün bunları tek bir seyahat rotası içerisinde yaşayabilmek istiyor. Dolayısıyla bizim de ziyaretçiye yalnızca gidilecek yerler değil, takip edilecek rotalar, yalnızca görülecek mekanlar değil, yaşanacak hikayeler sunmamız gerekiyor. Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli birbirini tamamlayan turizm değerlerine sahip. Bu 5 şehrimizi yalnızca ayrı ayrı destinasyonlar olarak değil, birbirini tamamlayan büyük bir turizm coğrafyasının parçaları olarak değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu noktada elimizde son derece güçlü bir potansiyel bulunuyor. Adıyaman şehrimiz, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri, Perre Antik Kenti ve Cendere Köprüsü başta olmak üzere sahip olduğu eşsiz tarihi ve kültürel mirasla dünya ölçeğinde bir değere sahiptir. Malatya'mız, UNESCO Dünya Mirası ilan edilen Arslantepe Höyüğü, Eski Malatya surları, coğrafi işaretli zengin gastronomisi, doğası ve yerel yaşam kültürüyle çok güçlü bir turizm potansiyeli taşımaktadır. Elazığ ilimiz, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Harput Kenti, Hazar Gölü, Buzluk Mağarası, zengin mutfağı ve köklü kültürel mirasıyla bölgenin en önemli destinasyonlarından biridir. Kadim Harput'un UNESCO Dünya Mirası'nda kalıcı listede yer alması için de Bakanlık olarak gerekli girişimlerimizi yaptık. Ben eminim ki bu eşsiz 'medeniyet hazinesi' hak ettiği noktaya gelecektir. Tunceli şehrimiz, Munzur Vadisi Milli Parkı, Ovacık Gözeleri, benzersiz doğası ve sunduğu outdoor ile doğa turizmi imkanlarıyla Türkiye'nin bu alandaki en özel coğrafyalarından biridir. Bingöl ilimiz ise Yüzen Adalar'dan Hesarek Kayak Merkezi'ne, termal kaynaklarından eşsiz yaylalarına ve henüz yeterince keşfedilmemiş değerlerine kadar önemli bir gelişim potansiyeline sahiptir' diye konuştu.

'5 İLDE 11 BİN 222 YATAK KAPASİTESİ BULUNUYOR'

Bölgedeki konaklama kapasitesine ilişkin bilgi veren Bakan Ersoy, 'Bugün baktığımızda bu 5 ilimizde toplam 130 konaklama tesisi ve 11 bin 222 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde bir taraftan mevcut kapasitenin daha etkin kullanılmasını sağlarken diğer taraftan da turizm hareketliliğinin gelişmesine paralel olarak nitelikli yatırımların önünü açmamız gerekiyor. Bir destinasyonu turizm merkezi haline getiren şey yalnızca konaklama yatırımları değildir. Ulaşımdan gastronomiye, çevre düzenlemesinden destinasyon yönetimine, kültür varlıklarının korunmasından nitelikli insan kaynağına, tanıtımdan ziyaretçi deneyimine kadar bütün unsurları birlikte ele almak zorundayız' dedi.

'TURİZM GELİRİMİZ 25,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Türkiye'nin uluslararası tanıtım çalışmalarına da değinen Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla 200'den fazla ülkede reklam, tanıtım, ağırlama ve PR faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi. Bakan Ersoy, 'Bu tanıtım faaliyetleri sonucu 2026 yılının ilk 6 ayında 25,8 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, yine bu dönemde turizm gelirimiz 25,7 milyar dolara ulaşmıştır. Ülke olarak turizmde ortaya koyduğumuz vizyon, ülkemizin başarısını yalnızca ziyaretçi sayıları veya turizm gelirleri üzerinden değerlendiren bir anlayıştan ibaret değildir. Haziran 2025'te Antalya Gambit ile başlayan mini dizi iletişimleri kapsamında toplam 8 mini dizi yayına alınmış, bu çalışmalarla 9 milyardan fazla gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaşılmıştır. Bu strateji kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgemizin tanıtımına katkıda bulunan Whisper of Origins isimli dizi temmuz ayında yayına girdi. Doğu Anadolu Bölgemizi konu alan dizi için de gerekli planlamalar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda 81 ilimizde olduğu gibi Elazığ'ı, Adıyaman'ı, Bingöl'ü, Tunceli'yi ve Malatya'yı da sahip oldukları değerlerle Türkiye'nin turizm haritasında çok daha güçlü bir konuma taşımak istiyoruz. Bunu yaparken şehirlerimizi birbirlerinin rakibi olarak değil, birbirlerinin gücünü artıran destinasyonlar olarak görüyoruz. Bunu başardığımızda sadece ziyaretçi sayısını artırmış olmayacağız. Turizmi şehirlerimiz için daha güçlü bir ekonomik değer, gençlerimiz için yeni bir istihdam alanı, yerel üreticilerimiz için yeni bir pazar ve kültürel mirasımızın korunması için sürdürülebilir bir kaynak haline getirmiş olacağız' dedi. (DHA)