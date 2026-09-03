ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, '158 milyon kronik hastalık taraması gerçekleştirdik, 14,1 milyon vatandaşımızda hastalıkları erken aşamada tespit ettik. 16,1 milyon ücretsiz kanser taraması yaptık. 36 bin vatandaşımızda hastalığı erken dönemde tespit ederek gerekli tedavi ve takip süreçlerini başlattık' dedi.

Bakan Memişoğlu, '3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası' nedeniyle sanal medya hesabından açıklama yaptı. Memişoğlu, '81 il, 86 milyon insan, tek bir hedef: Daha sağlıklı bir Türkiye. Halk Sağlığı haftamız başlıyor. Hafta boyunca 81 ilimizde, 7 gün, 7 farklı temayla sahada olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlık hizmetlerimizin en güçlü taraflarından biri olan koruyucu sağlık hizmetlerimizi daha da ileri taşıyoruz. Bugün 8 bin 401 Aile Sağlığı Merkezimizde, 31 bin aile hekimimizle vatandaşlarımıza en yakın noktada hizmet veriyoruz. 357 Sağlıklı Hayat Merkezimizde, beslenmeden fiziksel aktiviteye kadar 17 ayrı alanda çok yönlü destek sunuyoruz. Son 2 yılda 26 milyon başvuruyla vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam yolculuğuna eşlik ettik. 62 bin ebemiz, 1774 gebe okulumuz ve 260 bin aktif kullanıcısı bulunan Annelik Yolculuğu mobil uygulamamızla annelerimizin yolculuğuna rehberlik ediyoruz' dedi.

'SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİMİZİN SAYISINI YÜZDE 260 ARTIRDIK'

Erken teşhis ve önleyici adımlarla proaktif bir süreç yürüttüklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, '158 milyon kronik hastalık taraması gerçekleştirdik, 14,1 milyon vatandaşımızda hastalıkları erken aşamada tespit ettik. 16,1 milyon ücretsiz kanser taraması yaptık. 36 bin vatandaşımızda hastalığı erken dönemde tespit ederek gerekli tedavi ve takip süreçlerini başlattık. Sigara bağımlılığıyla mücadelede de hizmet ağımızı büyütüyoruz. Sigara bırakma polikliniklerimizin sayısını yüzde 260 artırarak 1678'e çıkardık. Koruyan, erken fark eden ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir sağlık sistemi için çalışmaya; Türkiye'nin her köşesinde vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan sağlık ordumuza şükranlarımı sunuyorum. Sağlığınızı ertelemeyin; Aile Sağlığı Merkezlerimizi ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi ziyaret etmeyi unutmayın' ifadelerini kullandı. (DHA)