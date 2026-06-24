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İnönü-Kütahya karayolu Kümbet kavşağı yakınlarında seyreden 26 GA 269 plakalı belediye otobüsü, motor kısmında alev aldı. Seyir halindeyken çıkan yangını fark eden sürücü otobüsü yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle otobüs kısa sürede alev topuna döndü. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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