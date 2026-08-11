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Olay, dün Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak'ta meydana geldi. Çevredeki bir otoparkta görevli Murat Kocabaş, Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan Okan K.'ye arkadan yaklaştı. Çevredekilere 'Sizin için suya atıyorum' diye bağıran Kocabaş, Okan K.'yi çaya itekledi. Suda çırpınan Okan K., çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yarı baygın halde sudan çıkarılan Okan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Murat Kocabaş yakalanarak gözaltına alındı.

Batuhan KILIÇ/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan Okan K.'yi (41), 'Sizin için suya atıyorum' diyerek suya iten Murat Kocabaş (38), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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