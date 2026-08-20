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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaza, öğle saatlerinde Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kazaya karışan otobüs vinçle kaldırıldı. Otobüste sıkışan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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