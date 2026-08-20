Ceren KÜP/İSTANBUL, (DHA)- YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin kayıt heyecanına barınma telaşı da eklendi. İstanbul'da özel yurtlarda geçen yıl 17 bin ile 58 bin lira arasında değişen ücretler, bu yıl oda tipi ve ilçeye göre aylık yaklaşık 25 bin ile 76 bin lira arasında değişiyor. Avcılar'da aylık yaklaşık 20 bin lira ile 40 bin lira arasında özel yurt bulmak mümkünken, Esenyurt'ta fiyatlar 15 bin lira ile 32 bin lira arasında. Beşiktaş'ta ise ücretler 36 bin liradan başlayıp tek kişilik odalarda 76 bin liraya kadar çıkıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adaylarının yurt ve ev bulma telaşı başladı. İstanbul'da barınma maliyetleri ilçeden ilçeye değişirken, kimi öğrenciler tercihlerini özel ya da devlet yurdundan yana kullanıyor kimi öğrenciler ise kiralık ev arıyor. İstanbul'da özel yurtlarda oda tipine ve ilçeye göre değişen fiyatlar, aylık ortalama 25 bin liradan başlayıp 76 bin liraya kadar çıkıyor.

25 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

İstanbul'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılında özel yurtlarda ücretler 17 bin lirayla 58 bin lira arasında değişirken, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında oda tipine ve ilçeye göre aylık ücretler yaklaşık 25 bin lira ile 76 bin lira arasında değişiyor. Tek kişilik odalardan 5 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar, ilçeye ve oda tipine göre farklılık gösteriyor. Avcılar'da aylık yaklaşık 20 bin lirayla 40 bin lira arasında özel yurt bulmak mümkünken, Esenyurt'ta fiyatlar 15 bin lirayla 32 bin lira arasında değişiyor. Şişli'de fiyatlar 25 bin liradan 50 bin liraya, Fatih'te 30 bin liradan 40 bin liraya, Kadıköy'de 30 bin liradan 50 bin liraya kadar çıkıyor. Beşiktaş'ta ise yurt ücretleri 36 bin liradan başlayıp tek kişilik odalarda 76 bin lira arasında değişiyor. Devlet yurtlarında ücretler geçen yıl 750 lirayla bin 600 lira arasındayken, bu yılki fiyatların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.

'YKS SONUÇLARIYLA ARAMALAR VE ZİYARETLER YOĞUNLAŞTI'

Şişli'deki özel öğrenci yurdunun genel müdürü Ferah Tan, 'Yurdumuzda 1, 2, 4 ve 6 kişilik odalarımız var. Lokasyon olarak çok emniyetli ve merkezi bir noktadayız. Öğrencilerin tercih etme amaçları buranın sosyal yaşam açısından çok daha sağlıklı ve güvenli olması. Geçen seneye göre fiyatları çok fazla yükseltmedik. Geçen sene 2 kişilik odalarımız 28 bin lirayken, bu sene 32-33 bin bandında. 6 kişilik odamız kişi başı 21 bin lira civarında. Onun dışında 9 farklı odamız var. Bunların fiyatları kendi içinde değişiyor. Öğrenciler genel olarak 2 kişilik odaları daha çok tercih ediyorlar. Ekonomik koşullar ne şekilde el veriyorsa ona göre değişebiliyor. 6 kişilik tercih edenler de var; 4 kişilik bazalı ve ranzalı odalar da var. Şu an doluluk oranımız yüzde 50 civarında. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aramalar ve ziyaretler yoğunlaştı. Önümüzdeki hafta da kayıtlar başlıyor, orada da yine yoğunluk olmasını bekliyoruz. 1 kişilik odamız 50 bin lira bandında. 2 kişilikler 35 bin ile 39 bin civarında, bunlar aylık rakamlar tabii ki. 4 kişilikler 26 bin civarında bazalı ranzalı odalar metrekare olarak değişiyor. Geçen sene 6 kişilik oda 17 bin bandındaydı; tek kişilik de 35 bin liraydı' dedi.

'YURT FİYATLARINI ARAŞTIRDIM'

Bu yıl üniversiteye başlayacağını belirten Asya Gültekin, 'Biraz endişeliyim aslında, çünkü yurt fiyatlarını araştırdım, her yıl gittikçe pahalılaşıyor. Eve mi çıksam yurtta mı kalsam diye ikilem içerisinde kaldım. Bilmiyorum ne yapacağımı. Öğrenciyiz sonuçta. Umarımbenim için hayırlısı olur' dedi. Üniversite öğrencisi Ahsen Bayraktar ise, 'Son zamanlarda artan hem yurt fiyatları hem ev fiyatları gerçekten korkunç bir seviyeye ulaştı. İnsanlar artık üniversite tercih ederken 'Yurtta kalabilecek miyim evde kalabilecek miyim' diye düşünmeye başladılar. Aile evinde okuyan insanlar avantajlı oluyor ama farklı şehirlerden İstanbul'a gelen insanların böyle bir avantajı da olmuyor' dedi.

'3 ARKADAŞ EV KİRALADIK'

Üniversite öğrencisi Mert Bostan, 'Yurt fiyatları maalesef çok arttığı için, biz 3 arkadaş birlikte ev kiraladık. Çok daha makul bir fiyata denk gelmiş oldu bu şekilde. Bu artan yurt fiyatlarına bence bir düzenleme yapılması gerekiyor. Çünkü bu şekilde devam ederse yurtlara olan talep gitgide daha da azalabilir. İstanbul'u tercih edecek öğrencilerin yurtların fiyatları bu kadar yüksekken zorluk çekeceklerini düşünüyorum. Bunun için çözüm oşarak kiralık daire bakma fırsatları bulabilirler. İnsanın aklına böyle bir fikir geliyor doğal olarak' ifadelerini kullandı. (DHA)